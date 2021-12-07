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У справі ДБР щодо скандального відео з Бутусовим є дивна помилка ДБР з якихось причин "порізало" фразу, яку журналіст вимовляє на відео зі стріляниною з гаубиці

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало кримінальну справу стосовно журналіста Юрія Бутусова через відео, яке він опублікував у себе на сторінці в соцмережі, де він стріляє з гаубиці. Як виявилося, пресслужба ДБР, яка повідомила про початок виробництва, "скоротила" фразу, яку Бутусов вимовляв на кадрах.

Про це розповів у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" сам "фігурант" кримінального провадження Юрій Бутусов.

"Я робив це відео для того, щоб (показати, що - ред.) це моя громадянська позиція, яку я оприлюднив у День пам'яті жертв Голодомору. Для мене це особлива дата. Я вважаю, що для України ця дата, як для Ізраїлю - День пам'яті жертв Голокосту, коли вся країна зупиняється, (включають - ред.) сирени, і всі люди кажуть, що "ніколи знову". Це має значення і для України. Тому, коли я робив це відео, я робив це з певною метою. Але, коли мене брехливо звинувачують, в тому, що моя робота не на користь українським військовим, то, звичайно, це не так. Я однозначно маю громадянську позицію, і я однозначно стою на захисті батьківщини", — сказав журналіст.

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Юрій Бутусов повідомив, що у своєму повідомленні ДБР з незрозумілих причин вирізало з фрази, яку вимовляє журналіст, слово "російські".

"Деталізувати цю історію зараз не буду, не можу, тому що проти мене порушено кримінальну справу. Кримінальну справу порушено за розв'язання і ведення агресивної війни. Це стаття 437 Кримінального кодексу України. Все це нібито пов'язано з тим, що я почав агресивну війну проти незрозуміло якої країни, тому що стаття це не уточнює. Всі інші випадки застосування цієї статті стосуються ведення агресивної війни проти України. У моєму випадку ДБР не уточнило проти кого. Єдина цікава деталь - я на відео кажу: "Смерть російським окупантам!". ДБР в повідомленні чомусь скоротило мою цитату. ДБР сказало, що Бутусов вимовляє: "Смерть окупантам!". Чомусь (слово - ред.) "російським" викинули з повідомлення", — зазначив журналіст.

Також він вважає несправедливістю, що ДБР його підозрює у веденні агресивної війни, а президента РФ немає.

"Я хочу потрапити на допит в ДБР і відповісти на всі питання. Також хочу поставити їм питання - чому проти мене висунули звинувачення у веденні агресивної війни, але немає такого звинувачення, і немає такої справи щодо президента Російської Федерації Володимира Путіна, який веде агресивну війну проти України. Вже 8 років війни минуло. Проти журналіста Бутусова порушили справу за ведення агресивної війни, а проти Путіна досі немає. Це абсолютна несправедливість, яку теж треба усунути. На жаль, хочу сказати, що після того, як у неділю, у вихідний день цю справу порушили, ДБР на зв'язок не виходить. Тому я теж буду змушений звернутися до суду, чому вони відзначили моє прізвище та ім'я у зв'язку з цією справою, коли ніяких доказів того, що я причетний до агресивної війни проти України на цьому відео немає, і вся справа абсолютно фейкова, абсолютно ганебна для нашої країни", — сказав він.

Як відомо, 27 листопада Юрій Бутусов опублікував пост у Facebook, де він нібито стріляє по російських окупантах.

Вже наступного дня пресслужба ДБР написала, що предметом розслідування є з'ясування обставин, хто і за яких умов допустив цивільну особу до зброї.

29 листопада позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович опублікував у соцмережі повідомлення, в якому заявив, що Бутусову тепер потрібна охорона. Концепція повідомлення Арестовича полягала в тому, що на Бутусова можуть вчинити напад з метою посилення негативу суспільства до Офісу президента.

Юрій Бутусов вже після публікації цього посту звинуватив Олексія Арестовича в погрозах йому.

"По-перше, я зараз після посту пана Арестовича побачив для себе загрозу і небезпеку. Погрозу вбивства я сприйняв серйозно, оскільки цьому передувала ганебна поведінка президента Зеленського у спілкуванні зі мною на пресконференції, і передувала кримінальна справа, яку відкрило Державне бюро розслідувань з надуманого приводу. Зараз вже наступний крок тиску - це погрози Арестовича", - наголосив журналіст.