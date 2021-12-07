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Комаровський виявив незвичайну властивість нового штаму COVID-19 "Омікрон" підібрався до України впритул, до цього потрібно бути готовим, повідомив Євген Комаровський

Новий штам "Омікрон" в Україні, скоріше за все, вже є. Наскільки небезпечним є новий штам COVID-19, розповів у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" доктор Євген Комаровський.

"Ми повинні виходити з тих фактів, які ми маємо на сьогодні. Треба визнати, що на сьогодні реальних, об'єктивних, зрозумілих і статистичних даних не дуже багато. Вони, швидше за все, з'являться протягом двох-трьох тижнів. Ми зараз не можемо відповісти на головні питання - які особливості клінічного перебігу хвороби, і чим це все закінчується", — зазначив Комаровський.

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Також доктор повідомив, що штам може бути вже в Україні, через те, що у РФ і в Румунії випадки зараження вже зареєстровані.

"На сьогодні "Омікрон" виявлений практично в 50 країнах. Він підібрався зовсім впритул до України. Він у Росії та Румунії. В Україні він напевно теж є, але ми його поки тут ще не виявили. На сьогодні від штаму "Омікрона" ще не померла жодна людина. Звертаю на це увагу. ПАР, звідки все це почалося, на сьогодні констатує, що "Омікрон" практично витіснив "Дельту". Сьогодні основна маса хворих в ПАР - це саме (пацієнти зі штамом - ред.)"Омікрон". Але при цьому немає зростання смертності, а також немає збільшення споживання кисню", - сказав Комаровський.

Він також припустив, що та клініка перебігу коронавірусного захворювання, викликаного штамом "Омікрон", про яку сьогодні відомо, поки дає надію на "оптимістичний сценарій". Також Комаровський повідомив, що "Омікрон" інтенсивно поширюється і серед дітей.

"Спробуймо на даному етапі розглядати це, як можливий оптимістичний сценарій. Цілком можливо, ми маємо справу з вірусом, який дуже заразний, більш заразний навіть, ніж "Дельта", але є шанси, що він не викликає смертельних хвороб, що він переноситься легко...В Україні він буде, нікуди ми від цього не дінемося. І швидше за все його буде багато. Але головне, на що я зараз хотів би звернути увагу, це на ключові речі, які треба почути людям, які приймають рішення. Зараз ПАР зазначає, що у них стрімко зростає кількість хворих дітей саме по "Омікрону". Але не треба лякатися, немає інформації про те, що діти хворіють важко. Ні, вони хворіють легко. Але кількість дітей, які хворіють, воно велике. Ми можемо прийти до цієї ситуації, і ми потенційно повинні бути до неї готові", - сказав він.

Раніше епідеміолог Людмила Мухарська повідомила, наскільки небезпечний штам "Омікрон". За її словами, про цей штам поки мало що відомо, зате штам "Дельта", який сьогодні лютує в Україні, приніс вже чимало лиха.

"Боятися нічого, але виконуємо все, що потрібно виконувати, і в першу чергу треба вакцинуватися. Ми також повинні розуміти, що у нас зараз є штам "Дельта", якій викликає досить важкі форми цього захворювання", — сказала Мухарська.