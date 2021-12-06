22:38, Вчора

Комаровський назвав дві вакцини для третьої дози від COVID-19 "Без бустера ми не обійдемося"

На сьогодні весь світ приходить до того, що без бустерної дози вакцини від коронавірусу не обійтися. Про це сказав в ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" відомий лікар Євген Комаровський.

"Бустерну дозу Pfizer після 2-х доз CoronaVac - це найкраще, що ви можете собі дозволити. Це потрібно зробити оптимально через 6-9 місяців після 2-ї дози CoronaVac. На сьогодні весь світ приходить до того, що без бустера ми не обійдемося. Робити бустер чи ні – це не ваше рішення. Не можна в нашій країні прийти й сказати: "Зробіть мені бустер". По-перше, це має бути офіційне рішення МОЗ. МОЗ каже, що так, швидше за все, із січня ми почнемо офіційно бустер – лише за умови, що буде вакциновано 50% населення. Я категорично не згоден із таким формулюванням", - сказав він.

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"Важливо також, щоб цей бустер знаходив відображення в "Дії". Коли це буде відображатися, коли МОЗ дасть рішення, тоді вперед. МОЗ має чітко написати, що робити, яким препаратом. Як правило, для бустера у всьому світі рекомендують лише РНК-вакцини – Pfizer або Moderna. Чи є у нас запас цих вакцин – це теж дуже важливо”, – розповів Комаровський.

Нагадаємо, доктор медичних наук, інфекціоністка Ольга Голубовська сказала, що українцям недоцільно масово робити третє щеплення від коронавірусу доти, доки повністю не вакциновані так звані "групи ризику".

На запитання, чи потрібно українцям щепитись третьою дозою вакцини, Голубовська відповіла:

"Я думаю, що після того, як у нас будуть вакциновані основні групи ризику. Вони у нас ще недовакциновані, тому що пізно схаменулися. Вводити бустерну дозу не зовсім логічно, поки ці групи не захищені. Основну летальність, основну напругу системи охорони здоров'я створюють саме вони. Тому їх треба захистити насамперед".

Раніше лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська заявила, що в Україні час робити третю, бустерну дозу вакцини від коронавірусу.

"Раніше Віктор Ляшко говорив, що з січня буде вакцинація бустерною дозою, у той час як 50% населення отримують першу дозу. Чому ми чекаємо - незрозуміло. Тому що мені здається, це рішення вже прийняте і деякі країни вже вакцинують бустерною дозою. Необхідність у цьому є. Є категорії людей, які вакцинувалися першою та другою дозою понад шість місяців тому, і їм уже можна вводити бустерну дозу. Також бустерна доза пропонується людям похилого віку, з хронічними захворюваннями, якщо вони раніше вакцинувалися двома дозами. Необхідність є, люди, яким її можна запропонувати, є", — сказала вона.