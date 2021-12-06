21:32, Вчора

"Червоні лінії: Вашингтон // Москва": канал "Україна 24" проведе масштабний спецефір "Україна 24" надасть своїм глядачам можливість оперативно отримати останню інформацію про хід переговорів Байдена і Путіна

7 грудня загальнонаціональний канал "Україна 24" проведе масштабний спецефір "Червоні лінії: Вашингтон-Москва", присвячений зустрічі Байдена та Путіна. Президент США та лідер Росії вперше з липня зустрінуться онлайн, щоб обговорити військову активність на кордоні України, кібербезпеку та двосторонні відносини.

Глядачі "Україна 24" зможуть першими спостерігати за прогнозами переговорів, ходом подій та аналізувати підсумки зустрічі.

Увесь день команда телеканалу транслюватиме оперативну інформацію та експертні прогнози, щоб українці дізналися найважливіше – що означатиме зустріч двох президентів для України. На глядачів чекають ексклюзивні включення із США та Європи, а також зустрічі з важливими гостями протягом прямих ефірів.

О 18:00 Анна Степанець у ток-шоу "Україна Сьогодні" надаватиме глядачам оперативні новини та триматиме руку на пульсі до початку переговорів двох президентів.

О 19:30 спеціальний випуск програми "Правда із Дмитром Співаком" відкриє усі деталі зустрічі. Під час ефіру планується безліч ексклюзивних включень та коментарів.



О 21:00 актуальну тему доби продовжить Василь Голованов у авторській програмі "Час Голованова" із запрошеним гостем Дмитром Гордоном.



О 23:00 ведучі Євгеній Кисельов та Наташа Влащенко наживо зустрінуться з глядачами у спецформаті програми "Хард з Влащенко", щоб підбити підсумки переговорів.

Не пропустіть вже завтра, 7 грудня, спецефір "Червоні лінії: Вашингтон // Москва" на загальнонаціональному каналі "Україна 24".

Нагадаємо, у "Новинної Групи Україна" є декілька неймовірних рекордів — ведуча "Україна 24" піднялась в небо на одній з брендованих повітряних куль на День прапора, випуск новин "Сьогодні" у прямому ефірі телеканалу "Україна" вели одночасно 14 ведучих, журналісти новин "Сьогодні" одночасно встановили українські стяги у найвищих та найнижчих точках України.

Раніше команда вчергове встановила рекорд, ставши співорганізатором наймасовішого онлайн-уроку з профорієнтації "Обери професію своєї мрії", який подивились у прямому ефірі учні та викладачі понад 15 тисяч шкіл з усіх регіонів України.