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Напад на Україну: Росії потрібні три умови Ексгенпрокурор вважає, що для вторгнення в Україну Росії потрібні фактори, які спонукатимуть до агресії

Для того, щоб Росія почала наступ на Україну, потрібні певні фактори, які стануть для Кремля мотивуючими до війни. Ці фактори перечисли в програмі "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" ексгенпрокурор Святослав Піскун.

"Те, що стосується конфлікту, на мій погляд, є такий план. "План А" - Україні заколот, в Україні громадянська непокора, в Україні виникають умови для перевороту, Путін заходить військами для того, щоб врятувати російськомовних людей з російськими паспортами... "План Б". Якщо, наприклад, ми починаємо нашими військовими звільняти Донбас. Армія зараз сильна, Росія піде назад і буде війна. І третє - "План В". Якщо у нас тут раптом почнуть розміщувати ядерні боєголовки. Це проблемна ситуація, але все може бути. Звичайно, Росія буде впиратися, навіть військовим шляхом. Поки не будуть ці три передумови створені, я не думаю, що вони підуть у наступ. Нам це треба враховувати", - сказав Піскун.

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Ексгенпрокурор також додав, що найкращий захист від зовнішньої агресії - це здатність протистояти. За словами Піскуна, Україна сьогодні не готова до відкритого протистояння.

"Якщо вас цікавить моя думка, я скажу, що кожен день миру, кожен день перемир'я, кожен день мирного життя робить нас сильнішими. Я так думаю, що ми сьогодні не готові на відкрите протистояння, на відкриту агресію, на відкриту війну, тому що вони готувалися до агресії 30 років. Вони набагато сильніші. Тому нам треба ще час для того, щоб стати дуже міцними. Як тільки ми станемо дуже міцними, до нас ніхто не полізе", - сказав він.

Зазначимо, що раніше експосол Володимир Єльченко заявив, що питання агресії Росії в бік України вийшло на загальносвітовий рівень.

"Ескалація на кордоні між Росією та Україною вже досягла того рівня, коли кожен наступний крок може призвести до серйозних і навіть трагічних наслідків не лише для України, а й для всієї Європи. Я думаю, що ми досягли того етапу, коли агресія Росії проти України вже перетворюється на питання світової політики. У цьому є мінуси й плюси. Можливо, ситуація заслуговує на те, щоб питання агресії Росії проти України було обговорено на засіданні Ради безпеки ООН", — сказав він.

Раніше експерт-міжнародник Руслан Осипенко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент Росії Володимир Путін "готується до останнього кидка на Україну".