Прямого вторгнення не буде: експерт назвав три складові нападу Росії

Експерт навів приблизний сценарій нової російської агресії в Україні

Прямого вторгнення не буде: експерт назвав три складові нападу Росії

Прямого вторгнення Росії в Україну може і не бути. Агресору вигідніше застосовувати щодо України комбінації ударів з політики, економіки й тригерів на Донбасі, які викликатимуть збройну ескалацію на лінії розмежування. 

Такою думкою поділився в ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" експерт-міжнародник Руслан Осипенко.

"Росія розробила і втілює в життя концепцію мережево-центричних війн (концепція ведення війни, яка вперше застосована на практиці міністерством оборони США - ред.), коли комбінується економічний удар, в політиці удар, і військова сила. Я думаю, що не буде прямого вторгнення, а буде комбіноване. Буде розхитування внутрішньополітичної ситуації та загострення на Донбасі, а також (розхитування ситуації - ред.) з Криму", — сказав Осипенко.

Читайте також: Путін і Лукашенко створюють новий осередок напруженості в Європі - заява Кисельова

Експерт вважає, що основна небезпека від Росії може загрожувати з півдня України.

"Що ми бачимо зараз? Зараз головне завдання, яке ставить для себе Росія, це обрізати для України грошові потоки, щоб ми стали ще більш об'єктними. Не суб'єктом у міжнародній політиці, а об'єктом. Щоб вони могли нам диктувати свої умови. З моєї точки зору, найбільш ймовірний удар - це (шлях - ред.) від Придністров'я до Маріуполя. Вони роблять сухопутний коридор, фактично з'єднують єдиним сухопутним шляхом (відрізок суші – ред.) з Росії в Придністров'я. У Придністров'ї зараз проблема доставлення вантажів, Крим без води сидить, не має виходу (до материка - ред.). З'являється мотивація. І якщо про військовий удар ми говоримо, то це буде з півдня, найімовірніше.  А решта ударів будуть відвертальними", - сказав експерт.

Відомо, що мережево-центрична війна, яку згадав Руслан Осипенко, орієнтована на підвищення бойових можливостей шляхом досягнення інформаційно-комунікаційної переваги, а також об'єднання учасників бойових дій в єдину мережу. Першою до розробки та практичного здійснення цієї концепції приступила армія США. У завершеному вигляді варіанти мережево-центричної війни представлені в американських військових доктринах "Joint Vision 2010", "Joint Vision 2020".

Раніше експерт-міжнародник Руслан Осипенко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент Росії Володимир Путін "готується до останнього кидка на Україну".

6 грудня видання The Times опублікувало статтю, в якій повідомило, що Росія може менш ніж за дві години відрізати країни Прибалтики від інших країн-членів НАТО. Джерела британського видання повідомляють, що Росія може залучити мігрантів, які скупчилися на заході Білорусії, направивши їх у Сувальський коридор. Цей коридор є єдиним спільним сухопутним кордоном між країнами Прибалтики та іншими членами НАТО. За "російським" сценарієм мігранти в коридорі почнуть заворушення, що послужить для Кремля аргументом направити туди військових. The Times пише, що в цьому випадку РФ зможе об'єднати свої сили в Калінінградській області з білоруськими військами.

Нагадаємо, німецький таблоїд Bild опублікував карту-схему передбачуваного вторгнення РФ в Україну. Схема була побудована на висновках джерел з НАТО та української розвідки. Bild пише, що вторгнення може бути заплановано на січень-лютий 2022 року. Видання зазначає, що атака може початися одночасно з Криму та з окупованої частини Східної України.

Ще один сценарій містив у собі напад з трьох напрямків. Спочатку з південного напрямку, потім з північного сходу України, а потім з півночі.

Своєю чергою Washington Post пише, що згідно з даними розвідки США Кремль планує наступ на кілька фронтів вже на початку наступного року за участю близько 175 000 військовослужбовців. Така інформація була заснована на розвіддокументі, отриманому Washington Post.

Джерело Україна 24 Теги Росія напад війна