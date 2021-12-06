20:06, Сьогодні

Прямого вторгнення не буде: експерт назвав три складові нападу Росії Експерт навів приблизний сценарій нової російської агресії в Україні

Прямого вторгнення Росії в Україну може і не бути. Агресору вигідніше застосовувати щодо України комбінації ударів з політики, економіки й тригерів на Донбасі, які викликатимуть збройну ескалацію на лінії розмежування.

Такою думкою поділився в ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" експерт-міжнародник Руслан Осипенко.

"Росія розробила і втілює в життя концепцію мережево-центричних війн (концепція ведення війни, яка вперше застосована на практиці міністерством оборони США - ред.), коли комбінується економічний удар, в політиці удар, і військова сила. Я думаю, що не буде прямого вторгнення, а буде комбіноване. Буде розхитування внутрішньополітичної ситуації та загострення на Донбасі, а також (розхитування ситуації - ред.) з Криму", — сказав Осипенко.

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Експерт вважає, що основна небезпека від Росії може загрожувати з півдня України.

"Що ми бачимо зараз? Зараз головне завдання, яке ставить для себе Росія, це обрізати для України грошові потоки, щоб ми стали ще більш об'єктними. Не суб'єктом у міжнародній політиці, а об'єктом. Щоб вони могли нам диктувати свої умови. З моєї точки зору, найбільш ймовірний удар - це (шлях - ред.) від Придністров'я до Маріуполя. Вони роблять сухопутний коридор, фактично з'єднують єдиним сухопутним шляхом (відрізок суші – ред.) з Росії в Придністров'я. У Придністров'ї зараз проблема доставлення вантажів, Крим без води сидить, не має виходу (до материка - ред.). З'являється мотивація. І якщо про військовий удар ми говоримо, то це буде з півдня, найімовірніше. А решта ударів будуть відвертальними", - сказав експерт.

Відомо, що мережево-центрична війна, яку згадав Руслан Осипенко, орієнтована на підвищення бойових можливостей шляхом досягнення інформаційно-комунікаційної переваги, а також об'єднання учасників бойових дій в єдину мережу. Першою до розробки та практичного здійснення цієї концепції приступила армія США. У завершеному вигляді варіанти мережево-центричної війни представлені в американських військових доктринах "Joint Vision 2010", "Joint Vision 2020".

Раніше експерт-міжнародник Руслан Осипенко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент Росії Володимир Путін "готується до останнього кидка на Україну".

6 грудня видання The Times опублікувало статтю, в якій повідомило, що Росія може менш ніж за дві години відрізати країни Прибалтики від інших країн-членів НАТО. Джерела британського видання повідомляють, що Росія може залучити мігрантів, які скупчилися на заході Білорусії, направивши їх у Сувальський коридор. Цей коридор є єдиним спільним сухопутним кордоном між країнами Прибалтики та іншими членами НАТО. За "російським" сценарієм мігранти в коридорі почнуть заворушення, що послужить для Кремля аргументом направити туди військових. The Times пише, що в цьому випадку РФ зможе об'єднати свої сили в Калінінградській області з білоруськими військами.

Нагадаємо, німецький таблоїд Bild опублікував карту-схему передбачуваного вторгнення РФ в Україну. Схема була побудована на висновках джерел з НАТО та української розвідки. Bild пише, що вторгнення може бути заплановано на січень-лютий 2022 року. Видання зазначає, що атака може початися одночасно з Криму та з окупованої частини Східної України.

Ще один сценарій містив у собі напад з трьох напрямків. Спочатку з південного напрямку, потім з північного сходу України, а потім з півночі.

Своєю чергою Washington Post пише, що згідно з даними розвідки США Кремль планує наступ на кілька фронтів вже на початку наступного року за участю близько 175 000 військовослужбовців. Така інформація була заснована на розвіддокументі, отриманому Washington Post.