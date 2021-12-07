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Погода в Україні 7 грудня: стало відомо, де пройде сніг, а де дощ Наталка Діденко повідомила про особливості атмосферного фронту, який зайшов в Україну 7 грудня

7 грудня Україна опиниться під впливом атмосферного фронту, який принесе з собою мокрий сніг і дощ. Також цього дня погода влаштує "температурні гойдалки".

Про це повідомила у Facebook метеоролог Наталка Діденко. Вона зазначила, що сніг очікується на заході України. У Вінницькій, Житомирській, Київській та Чернігівській областях опади можуть бути у вигляді налипання мокрого снігу.

Дощ сьогодні ймовірний у Кропивницькому, а також на Черкащині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Одещині, Миколаївщині, Херсонщині та у Дніпропетровській області.

Відносно "сухо" буде на Волині, Рівненщині, а також у Криму, на Луганщині та Донеччині.

7 грудня денний мороз до -2 градусів очікується на півночі та заході України. Втім, вдень повітря в деяких місцях може прогрітися до 3 градусів вище нуля.

У центрі України, а також у східних регіонах температура повітря буде від 3 до 9 градусів вище нуля. У Криму очікується підвищення температури до 16 градусів тепла. На півдні материкової України повітря прогріється до +13 градусів.

Крім того, є ймовірність туманів.

У Києві у вівторок очікується хмарна і волога погода. Також прогнозуються опади у вигляді мокрого снігу з переходом у дощ. Денна температура в столиці буде від 1 до 3 градусів тепла. Є ймовірність туманів.

Раніше в Україні через шквальний вітер і сніг без світла залишились сотні населених пунктів у восьми областях.

Негода, зокрема, дісталася тимчасово окупованого Криму. У Ялті через буревій постраждали четверо людей - на трьох впали дерева, одного чоловіка травмувала зірвана з даху антена. Ще троє постраждалих у Сімферополі й Алушті.

Через пошкоджені електродроти без світла залишилися понад 50 тисяч місцевих мешканців. Негода заблокувала і Керченську протоку.