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Загроза реальна — російський політик про напад Росії на Україну Гаррі Каспаров розповів, про що говорять дії Росії поблизу українських кордонів

Чи варто Україні побоюватися нападу Росії, розповів у програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" засновник "Форуму вільної Росії", опозиціонер Гаррі Каспаров.

"Я підозрюю, що Путін сам точно не знає, навіщо концентрує війська біля кордонів. Але сам факт, що вони концентруються, що зараз уже більше військ, ніж було навесні цього року. Є багато тривожних симптомів, що вказують на те, що російська влада готується до якихось серйозних дій проти України. Наразі піде масова роздача російських паспортів у "ДНР"/"ЛНР". Видача ватажкам цих бандформувань партквитків "Єдиної Росії" буквально пару днів тому Медведєвим", — сказав він.

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"Ми говоримо про російський кордон, а є ще білоруський кордон. Напад з того боку теж не виключено. Там теж концентруються російські війська. Якщо це лише блеф для Байдена, то є проблема: ви блефуєте, а раптом вимагатимуть відкрити карти? Насправді я б вважав, що загроза реальна і серйозна, навіть якщо Путін цього досі не вирішив Я не маю великих ілюзій щодо зустрічі Путіна з Байденом, тому що якщо вона триватиме більше 5 хвилин, то вона ні до чого не веде. Така розмова може бути простою: ось червона лінія, перейдеш — отримаєш. Все інше — це лірика, яка працюватиме на Путіна", — сказав він.

Раніше Каспаров розповів, чи Росія поверне Крим Україні. За його словами, це може статися після падіння путінського режиму.

"Аннексія Криму — це один із безлічі злочинів путінського режиму, які, безумовно, мають бути переграні новою російською владою. На мій погляд, це принципова умова повернення Росії в стан цивілізованих держав, які поважають право — як внутрішня, так і міжнародна", — сказав він.