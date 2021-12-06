16:07, Сьогодні

Медексперт пояснила, чому статистка смертності може мати похибку "Коронавірусна" статистика - це не тільки смерть безпосередньо від COVID-19, повідомила медексперт

Смертність під час епідемії COVID-19 може зростати не тільки через прояви самого пандемічного захворювання. Люди можуть також вмирати через те, що не змогли отримати своєчасну медичну допомогу, через те, що медики можуть бути зайняті лікуванням пацієнтів з ковідом.

Ситуацію зі смертністю в країні пояснила в програмі "Реальна політика" на телеканалі "Україна 24" медичний експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова.

"Статистика, яку ми бачимо, значно нижча, ніж реальна. Тому що хтось потрапить у статистику під іншим діагнозом, наприклад, поставлять основний діагноз, від чого він помер. Хтось не потрапить до статистики, якщо, наприклад, помре у себе вдома тощо. Саме тому ми можемо орієнтуватися тільки на надмірну смертність", — сказала вона.

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Булавінова пояснила також суть обліку кількості померлих людей, які померли не від ковіду, а через те, що не отримали своєчасно допомогу, бо охорона здоров'я в Україні перевантажена наданням допомоги пацієнтам з COVID-19.

"Відомий правозахисник Йосип Зісельс займається зараз підрахунками, пов'язаними з ковідом, з хвилями ковіду. Він показував, наприклад, ось цю надмірну смертність на кінець жовтня, якщо не помиляюся. Вона вже становила близько 80 тисяч осіб, яких ми втратили. Звичайно, в ці смерті увійдуть не тільки люди, які померли від ковіду, в ці смерті ще увійдуть так звані супутні втрати. Наприклад, хтось - у кого був інфаркт, але швидка до нього не доїхала, тому що вона була зайнята ковідом; хтось - кому була потрібна операція, але йому її не зробили, тому що вся лікарня була закрита під ковід. Тобто смерті від ковіду - це не тільки ті, хто помер безпосередньо від ковіду, або від наслідків через деякий час, після перенесеного ковіду. Це ще й ті люди, які не отримали іншу якісну медичну допомогу", - зазначила медексперт.

Вона також нагадала про важливість вакцинації від коронавірусу.

"Я бачила кількох людей за останній тиждень з дуже важким COVID-19, які думали, вони хотіли (зробити щеплення від коронавірусу - ред.), але не зараз, потім. Тепер вони в реанімації на кисні. Мені здається, що дуже важливо прямо зараз прийняти це рішення (про вакцинацію від коронавірусу - ред.), якомога швидше. Тому що наступна хвиля, напевно, почнеться чи то в січні, чи то у лютому, і потрібно отримати дві дози за цей час і не заразитися", — сказала Булавінова, зазначивши, що сумнівається, що нова хвиля епідемії буде через штам "Омікрон".

Раніше МОЗ повідомило, що станом на 6 грудня в Україні було виявлено 4 478 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 429 дітей та 52 медпрацівники. Зазначається, що за весь час пандемії в Україні померло 88 519 осіб. Загальна кількість зареєстрованих в Україні випадків коронавірусу за всю пандемію на сьогодні становить 3 501 955 осіб.

Також варто зазначити, що найбільше випадків за добу було виявлено в Києві (704), а найменше в Луганській області (9, статистика з окупованих районів сюди не включена) і Херсонській області (20).

Раніше повідомлялося, що Київ і ще сім регіонів" червоної "зони адаптивного карантину в Україні стали відповідати критеріям "жовтої" зони. Що чекає з нового тижня столицю, повідомив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

"Додаткових контролерів не буде, тому що заходи, введені в Києві, були досить ефективними. Ми бачимо майже 2 тижні стабілізацію ситуації та зниження за всіма епідемічними показниками в Києві. Щодо нових правил, які запроваджуються постановою Кабінету міністрів, - при переході з червоної зони у жовту акцентуватиметься питання про перевірку COVID-сертифікатів та інших документів, це обов'язок суб'єктів господарювання. При виявленні відсутності такого контролю складатиметься адміністративний протокол та стягуватиметься штраф у сумі 34 тисячі гривень. Щодня проводиться контроль понад 500 суб'єктів господарювання у різних сферах та складається за день від 30 до 50 протоколів. Це невисокий показник для Києва", — сказав він.