15:24, Сьогодні

Від вакцини є тільки одне протипоказання – лікарка сказала яке Медична експертка розповіла, чи допоможе вакцинація від штаму "Омікрон"

Чи допоможе від штаму коронавірусу "Омікрон" вакцинація, розповіла у програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" медична експертка ЮНІСЕФ Катерина Булавінова.

"Якщо вакцини будуть ефективні проти "Омікрону", на мою думку, країни, де велике охоплення вакцинацією, постраждають меншою мірою. Ми ж можемо постраждати сильно, тому що охоплення дуже низьке насамперед серед групи ризику. І тому, користуючись тим, що ви дуже рейтингова програма, і люди вас дивляться, дуже прошу всіх, щоб вони встали й пішли провакцинувалися. І подбали таким чином про тих родичів і друзів, які ще цього не зробили. Особливо такі групи ризику, як вагітні жінки, які, на превеликий жаль, помирають в Україні від корони, і вони практично не вакциновані", — сказала вона.

Читайте також: Приводу боятися немає: епідеміологиня повідомила, що сьогодні відомо про штам "Омікрон"

Булавінова розповіла про єдине протипоказання від вакцинації.

"Є досить багато людей, які не вакцинуються, тому що їх відмовляє лікар, говорячи про те, що їхні хронічні захворювання є протипоказанням до вакцинації. Часто також лікарі відмовляють вакцинуватися вагітних жінок, не маючи на це підстав. Від коронавірусної вакцини є лише одне серйозне протипоказання — це анафілактичний шок на попередню дозу цієї ж вакцини. У якихось країнах людину вдруге вакцинуватимуть, просто іншою вакциною, в якихось не вакцинуватимуть. Але всі інші хронічні захворювання і вагітність - це пряме показання для того, щоб терміново вакцинуватися", — сказала вона.

Раніше повідомлялося, що Київ і ще сім регіонів "червоної" зони адаптивного карантину в Україні стали відповідати критеріям "жовтої" зони. Що чекає з нового тижня столицю, повідомив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

"Додаткових контролерів не буде, тому що заходи, введені в Києві, були досить ефективними. Ми бачимо майже 2 тижні стабілізацію ситуації та зниження за всіма епідемічними показниками в Києві. Щодо нових правил, які запроваджуються постановою Кабінету міністрів, - при переході з червоної зони у жовту акцентуватиметься питання про перевірку COVID-сертифікатів та інших документів, це обов'язок суб'єктів господарювання", — пояснив він.