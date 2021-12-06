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Чи поверне Росія Крим Україні: російський політик дав відповідь Гаррі Каспаров розповів, чого чекає від нової російської влади

Після краху режиму Володимира Путіна Росія має повернути Крим Україні — про це заявив у програмі "Реальна політика з Євгенієм Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" засновник "Форуму вільної Росії", опозиціонер Гаррі Каспаров.

"Моя позиція відома: анексія Криму — це один із безлічі злочинів путінського режиму, які, безумовно, мають бути переграні новою російською владою. На мою думку, це принципова умова повернення Росії в стан цивілізованих держав, що поважають право — як внутрішнє, так і міжнародне. Але, очевидно, така думка поділяється не всіма. Мені здається, скепсис Ходорковського пов'язаний з тим, що Установчі збори, які мають, сподіваємося, у перехідний період вирішувати питання російського нового державного устрою, зокрема й територій, що входять до цієї нової Росії, — там має бути велика боротьба. Ходорковський вважає, що навряд чи вдасться зібрати більшість у цьому органі для того, щоб остаточно вирішити кримську проблему", — сказав він.

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На думку Каспарова, новій російській владі доведеться вирішувати величезний комплекс питань, пов'язаних з Україною.

"Мені здається, це зайвий скепсис, тому що зміни, які неминуче чекають на Росію після краху путінського режиму, змусять будь-яку російську владу рухатися у бік повного міжнародного визнання. Я не уявляю, як питання Криму може бути винесене за дужки відносин Росії з цивілізованим світом. Є речі, які треба буде вирішувати: це і питання анексії Криму, і, безумовно, ліквідація осередку бандитизму на Донбасі, і видача Україні військових злочинців, і, найімовірніше, якісь питання репарацій. Але, на мою думку, питання суверенітету України над Кримом має бути вирішене негайно", — сказав він.

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Нагадаємо, у столиці Литви Вільнюсі 2 та 3 грудня відбувся 11-й Форум вільної Росії, який був заснований у 2016 році Гаррі Каспаровим та іншими діячами російської опозиції.

На форумі опозиціонер Михайло Ходорковський, відповідаючи на запитання щодо України, висловив скепсис щодо того, що навіть якщо після Путіна до влади в Росії прийде демократичний уряд, то він може не наважитися повернути Україні окупований Крим.