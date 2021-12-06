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Єрмак керує Зеленським та Україною — Гордон Дмитро Гордон висловився, що думає про голову Офісу президента

Глава Офісу президента Андрій Єрмак має величезну владу над главою держави, заявив у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

"Я знаю Андрія Єрмака давно, багато років. Я вважаю його дуже розумною людиною. Він дуже розумний, дуже інтелігентний, з дуже доброї родини. Вважаю, що він сьогодні керує і президентом, і Україною. Я можу бути неправий, але це моя думка. Я вважаю, що сьогодні країною та президентом Зеленським керує Андрій Єрмак. Я вважаю, що Андрій Борисович має величезну владу над президентом та всім Офісом. Я вважаю, що він замкнув вхід до президента повністю на себе, і що він є людиною величезних здібностей, тому що такого сильного голови Офісу... Були серйозні глави Офісу, але щоб так серйозно взяти кермо влади — такого не було ніколи", — сказав він.

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При цьому Гордон вказав на моменти, які його бентежать.

"Я до нього ставлюся з великою повагою, я поважаю розумних людей. Але мене бентежить ось що: зрада чиясь у ситуації з "вагнерівцями". Мене бентежить, коли Юрій Бутусов каже, що Єрмак та Демченко є агентами Росії. Я розумію, що зрада на кожному кроці в Офісі президента. Я розумію, що йде підігрування Росії. І у мене виникає запитання: чи не є Єрмак і Демченко агентами Росії?" — сказав журналіст.

Раніше Гордон заявив, що Росія найближчим часом не наважиться напасти на Україну.

"Я вважаю, що він (Путін - ред.) на вторгнення не наважиться. А все, що зараз відбувається навколо, робиться Росією для підвищення своїх ставок у торгівлі із Заходом. Мабуть, санкції таки працюють, мабуть, Росії щось від Заходу треба, і Путін поводиться як рекетир із 90-х років: він створює проблему, щоб потім її благополучно вирішити", - сказав він.