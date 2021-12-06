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Є два варіанти, обидва погані — Гордон про скандал із днем народження Шустера Дмитро Гордон прокоментував розслідування про відзначення дня народження Савіка Шустера у Вільнюсі

У скандалу з днем ​​народження журналіста Савіка Шустера у Вільнюсі два пояснення, і обидва погані — про це в програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" заявив журналіст Дмитро Гордон.

"Спецслужби існують на гроші платників податків. Тому ми обов'язково дізнаємося, яка спецслужба знімала день народження Савіка Шустера. Не для того, щоб кинути тінь на Михайла Ткача чи щось ще. Просто цікаво, бо варіантів два: або українська спецслужба, або російська. І обидва ці варіанти погані. Якщо це знімала російська спецслужба, значить, Ткач співпрацює з російськими спецслужбами. Якщо це знімала українська спецслужба, це теж погано, тому що це говорить про те, що наші з вами гроші як платників податків витрачаються у величезній кількості на зйомки дня народження Савіка Шустера у Вільнюсі. Якщо в країні, яка воює, більше нікуди витратити гроші платників податків — це провал", — сказав він.

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Гордон різко висловився про людей, які підтримують теорію змови.

"Мені взагалі все одно, я завжди кажу: знімайте, що хочете. Порушуватимете закон — будемо судитися. У цьому випадку, хоча приватне життя порушено, я собі там подобаюсь, я маю добрий вигляд. Прилетіли літаки тих, хто привітав Шустера, хто дружить з ним, хто його поважає. І далі що? "Це, напевно, переворот, щось готують..." Боже, що в людей у голові? Вата і тирса, на жаль", — сказав він.

Нагадаємо, телеведучий Савік Шустер визнав, що бізнесмен Рінат Ахметов особисто привітав його з днем ​​народження у Вільнюсі. Раніше на "Українській правді" вийшло розслідування, в якому йшлося про те, що Ахметов був присутній на святі. У матеріалі авторства Михайла Ткача йшлося, що одночасно з Шустером та його гостями у місті знаходився олігарх Рінат Ахметов. Серед гостей були колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, колишній прем'єр-міністр Володимир Гройсман, журналіст Дмитро Гордон та відомий лікар Дмитро Комаровський.

Савік Шустер звернувся до Національної поліції України з приводу розслідування.