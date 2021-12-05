Напад Росії на Україну: Гордон дав прогноз

Дмитро Гордон розповів, чого намагається досягти Путін

Напад Росії на Україну: Гордон дав прогноз

Росія найближчим часом не наважиться напасти на Україну — про це у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" заявив журналіст Дмитро Гордон.

"Я думаю, що сьогодні повномасштабне вторгнення Росії неможливе. Це я так вважаю. Росіяни не ідіоти, вони розуміють, що якщо сюди сунуться, то зазнають великих, непоправних втрат — насамперед у живій силі. Труни хлопців, які прийшли на чужу територію, щоб її завойовувати, — це великий мінус Путіну, тому я вважаю, що він на вторгнення не наважиться. А все, що зараз відбувається навколо, робиться Росією для підвищення своїх ставок у торгівлі із Заходом. Росії щось від Заходу треба, і Путін поводиться як рекетир із 90-х років: він створює проблему, щоб потім її благополучно вирішити", — сказав він.

Читайте також: Загроза вторгнення нависати може багато років: експерт про протистояння агресії Росії

Нагадаємо, німецький таблоїд Bild опублікував карту-схему передбачуваного вторгнення РФ в Україну. Схема була побудована на висновках джерел з НАТО та української розвідки. Bild пише, що вторгнення може бути заплановано на січень-лютий 2022 року. Видання зазначає, що атака може початися одночасно з Криму та з окупованої частини східної України.

Ще один сценарій містив у собі напад з трьох напрямків. Спочатку з південного напрямку, потім з північного сходу України, а потім з півночі.

Своєю чергою Washington Post пише, що згідно з даними розвідки США, Кремль планує наступ на кілька фронтів вже на початку наступного року за участю до 175 000 військовослужбовців. Така інформація була заснована на розвіддокументі, отриманому Washington Post.

Джерело Україна 24 Теги Росія Дмитро Гордон напад