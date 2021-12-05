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Напад Росії на Україну: Гордон дав прогноз Дмитро Гордон розповів, чого намагається досягти Путін

Росія найближчим часом не наважиться напасти на Україну — про це у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" заявив журналіст Дмитро Гордон.

"Я думаю, що сьогодні повномасштабне вторгнення Росії неможливе. Це я так вважаю. Росіяни не ідіоти, вони розуміють, що якщо сюди сунуться, то зазнають великих, непоправних втрат — насамперед у живій силі. Труни хлопців, які прийшли на чужу територію, щоб її завойовувати, — це великий мінус Путіну, тому я вважаю, що він на вторгнення не наважиться. А все, що зараз відбувається навколо, робиться Росією для підвищення своїх ставок у торгівлі із Заходом. Росії щось від Заходу треба, і Путін поводиться як рекетир із 90-х років: він створює проблему, щоб потім її благополучно вирішити", — сказав він.

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Нагадаємо, німецький таблоїд Bild опублікував карту-схему передбачуваного вторгнення РФ в Україну. Схема була побудована на висновках джерел з НАТО та української розвідки. Bild пише, що вторгнення може бути заплановано на січень-лютий 2022 року. Видання зазначає, що атака може початися одночасно з Криму та з окупованої частини східної України.

Ще один сценарій містив у собі напад з трьох напрямків. Спочатку з південного напрямку, потім з північного сходу України, а потім з півночі.

Своєю чергою Washington Post пише, що згідно з даними розвідки США, Кремль планує наступ на кілька фронтів вже на початку наступного року за участю до 175 000 військовослужбовців. Така інформація була заснована на розвіддокументі, отриманому Washington Post.