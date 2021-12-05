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Княжицький вказав на важливу проблему введення подвійного громадянства Подвійне громадянство стане предметом розгляду в Конституційному суді, вважає нардеп

Залучення українців з-за кордону на батьківщину, надавши паспорт громадянина України, є "здоровою ідеєю". Однак є небезпечні протиріччя, які потребують ретельного дослідження. Про це повідомив у програмі "Висока напруга" на телеканалі "Україна 24" народний депутат Микола Княжицький.

"Ідея в тому, щоб всі українці, де б вони не жили, могли брати участь у розвитку України, в будь-який момент приїхати сюди та отримати захист, з моєї точки зору, є абсолютно здоровою. Але навіть якщо ви отримаєте громадянство не подвійне, а якесь одне, в Німеччині, в будь-якій іншій країні, ви повинні прожити на території цієї країни певну кількість років. Ви повинні скласти іспит з мови цієї країни, з історії, і ця процедура дійсно дуже непроста. Як бути, наприклад, з тими людьми, які живуть на кордоні з Угорщиною, враховуючи, що у нас з Угорщиною непрості відносини щодо їх гуманітарної політики та їх підтримки? І таких прикладів суперечливих і небезпечних для країни, що веде війну, є надзвичайно багато", — сказав Княжицький.

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Нардеп сумнівається, що в Україні можна буде ввести такий закон.

"Я не читав повністю цей закон, тому мені складно зараз з юридичної точки зору його коментувати, а це юридичне питання, тому що подвійне громадянство заборонено Конституцією. І поки ми не змінимо Конституцію, всі розмови про 5, 10 або 20 законів будуть порожнім піаром... Заяв з трибуни можна говорити багато, а зробити дійсно такий механізм, який би зробив Україну батьківщиною для всіх українців, але не послабив нас в умовах війни, дуже складно. І у мене є великі сумніви, що цей закон дозволить це зробити", — сказав він.

Княжицький також підкреслив, що Конституція України забороняє подвійне громадянство.

"Конституція забороняє подвійне громадянство. Трактувань може бути безліч. Ми тут з вами не Конституційний суд, а в Конституційний суд доведеться йти. З моєї точки зору, Конституція прямо забороняє подвійне громадянство. Ми хочемо себе обдурити, показати, як ми можемо трактувати ту чи іншу кому, а потім це все одно буде робити Конституційний суд",- сказав нардеп.

Які "підводні камені" можуть виникнути при прийнятті відповідного законопроєкту про подвійне громадянство, повідомила раніше політтехнолог Олеся Яхно. Вона також відповіла на запитання, чи може даний законопроєкт бути спрямований на майбутні вибори в Україні.

"Я цей законопроєкт з виборами не пов'язую. Законопроєкт обговорювався і раніше, він обговорювався ще рік тому, і щодо цієї ініціативи є дуже різні погляди. З одного боку, є частина тих, хто підтримує і каже, що це може спонукати до інвестицій, до того, що люди, які отримують подвійне громадянство, не можуть обіймати посади, вони не можуть бути в органах влади, але вони можуть інвестувати - так буде легше вести бізнес", — сказала Яхно.

Нагадаємо, 1 грудня у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до народних депутатів. Під час промови він анонсував внесення до Верховної Ради законопроєкту про множинне громадянство.

"Я знаю, наскільки важливе для українців, які проживають у США, Канаді та ЄС, питання множинного громадянства. Сьогодні я вношу відповідний законопроєкт на розгляд парламенту", – сказав Зеленський.

Варто зазначити, що у травні 2020 року було відкладено законопроєкт №2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства". 19 травня Дмитро Разумков, який на той момент був головою Верховної Ради, заявив, що законопроєкт знятий з розгляду після звернення керівників декількох фракцій. Відомо, що проєкт закону піддали критиці через те, що він був розроблений без залучення представників громадських об'єднань трудових мігрантів.