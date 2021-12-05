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Загроза вторгнення нависати може багато років: експерт про протистояння агресії Росії Для Путіна важливий збиток, який війна з Україною може принести російській еліті, повідомив Ольшанський

Для президента Росії Путіна загальні економічні втрати його країни, якщо він захоче здійснити нове вторгнення в Україну, другорядні. Якщо говорити про важливість економічних втрат у Росії, то Путіна більше можуть насторожити економічні втрати російських еліт.

Про це повідомив у програмі "Висока напруга" на телеканалі "Україна 24" заступник голови виконавчого комітету реформ Олександр Ольшанський.

"Я думаю, що економічні втрати для Путіна стоять на 28 місці, як і втрати в людській силі. Річ у тому, що йому наплювати на цих людей, на те, як вони житимуть. Економічні втрати торкнуться не його особисто. Мені здається, що найважливіше - це втрати російських еліт. Це не те ж саме, що економічні втрати для російської економіки... Що таке російська еліта? Це кілька десятків тисяч людей, чиновників різного калібру, які вчать дітей на Заході, вони їздять туди відпочивати, у них є там якісь будинки, рахунки тощо. І ось втрата цього всього значно більше для нього (Путіна – ред.) небезпечна", — сказав Ольшанський.

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Він також зазначив, що важливою складовою у стратегії російської агресії є слабкість противника.

"На чому б я ще хотів акцентувати, так це на тому, що в кінці 2013 року або на початку 2014 року ніхто не міг повірити в те, що є ймовірність таких подій, що Росія фактично піде війною на Україну, забере Крим тощо. Він (Путін – ред.) напав на нас у той момент, коли відчув, що ми слабкі. Якщо ми будемо слабкі, то на нас нападуть... Навколо нас є багато держав, крім Росії, у яких є до нас якісь ті чи інші претензії. Тому напад або ненапад Росії - це в першу чергу функція наша, це від нас залежить більшою мірою, ніж від них зараз. Тому що вже ситуації як у 2013 році не буде, вже весь світ у цей процес включений. Те, що риторика змінилася... По-перше, я думаю, що змінилися якісь відомості, які є. По-друге, мені здається, не можна судити про готовність його до нападу за кількістю військ, тому що навесні військ було більше, ніж зараз, у вересні було військ більше, ніж зараз", — сказав експерт.

Ольшанський також підкреслив, що така загроза нового вторгнення РФ може нависати над Україною ще багато років.

"Починати чи не починати війну - знаходиться десь зовсім в іншій площині. Слабкий противник чи сильний, є у нього внутрішня здатність чинити опір чи ні – від цього більшою мірою залежить результат всього. І це не стосується січня місяця. Я думаю, що ми будемо жити з цією загрозою ще багато років, як ми жили до цього", — зазначив заступник голови виконкому реформ.

Нагадаємо, німецький таблоїд Bild опублікував карту-схему передбачуваного вторгнення РФ в Україну. Схема була побудована на висновках джерел з НАТО та української розвідки. Bild пише, що вторгнення може бути заплановано на січень-лютий 2022 року. Видання зазначає, що атака може початися одночасно з Криму та з окупованої частини східної України.

Ще один сценарій містив у собі напад з трьох напрямків. Спочатку з південного напрямку, потім з північного сходу України, а потім з півночі.

Своєю чергою Washington Post пише, що згідно з даними розвідки США, Кремль планує наступ на кілька фронтів вже на початку наступного року за участю до 175 000 військовослужбовців. Така інформація була заснована на розвіддокументі, отриманому Washington Post.

Раніше військовий експерт Олександр Мусієнко прокоментував карти теоретичного вторгнення в Україну. За його словами, сценарій з дислокацією збройних сил РФ може бути більш вірогідним для створення ескалації на Донбасі.

"Якщо ми говоримо про те, щоб провести ескалацію, наприклад, на Донбасі, до цього додати 1-2 напрямки зони нестабільності, гарячі для нас, під це розіграти сценарій внутрішньої дестабілізації якоїсь, щодо зміщення, наприклад, влади, то теоретично такий сценарій виглядає більш ймовірним, ніж повномасштабне вторгнення. Поки такого угруповання військ, про яке можна сказати, що воно повноцінно окупує, немає", - сказав він.