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Погода в Україні на 6 грудня: синоптики повідомили про складні метеоумови В Україні через погодні умови введено жовтий рівень небезпеки, повідомили метеорологи

Налипання мокрого снігу та ожеледь. Укргідрометцентр повідомив про суттєві зміни погодних умов в країні 6 грудня.

Синоптики повідомили, що сьогодні в західних і північних областях можливе налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Видимість 200-500 м.

У південних і центральних областях України вранці можливий туман. Синоптики присвоїли метеорологічним явищам жовтий рівень небезпеки.

Вітер очікується південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень від 0 до 5 градусів тепла. На півдні країни повітря прогріється до +12 градусів.

На Київщині 6 грудня очікується ожеледь та налипання мокрого снігу. Синоптики позначили в регіоні для цього дня також жовтий рівень небезпеки

Вітер очікується південно-східний, 5-10 м/с.Температура повітря вдень коливатиметься від 1 до 3 градусів вище нуля.

Раніше в Україні через шквальний вітер і сніг без світла залишились сотні населених пунктів у восьми областях.

Негода, зокрема, дісталася тимчасово окупованого Криму. У Ялті через буревій постраждали четверо людей - на трьох впали дерева, одного чоловіка травмувала зірвана з даху антена. Ще троє постраждалих у Сімферополі й Алушті.

Через пошкоджені електродроти без світла залишилися понад 50 тисяч місцевих мешканців. Негода заблокувала і Керченську протоку.