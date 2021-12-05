20:02, Сьогодні

Військовий експерт пояснив, чому Росія зараз не піде на повномасштабне вторгнення Росія оголить свої тили для "ворогів", якщо знизить зміцнення військових округів, сказав експерт

Щоб Росія змогла розпочати план з повномасштабного вторгнення в Україну, їй необхідне масштабне перекидання російських військ з двох військових округів. Ці дії відкриють тили для Китаю та інших країн. Про це повідомив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Олександр Мусієнко.

Експерт прокоментував карти теоретичного вторгнення в Україну, які були опубліковані виданнями Washington Post і Bild.

"Якщо ми говоримо про Washington Post, там є цікавий момент. Вони говорять про те, що Росія повинна мобілізувати близько ста тисяч резервістів. Я сумніваюсь, що за короткий час, за місяць вони здатні таку цифру мобілізувати. Щоб їм безпосередньо окупувати Лівобережну Україну, як пише Bild або інші видання, потрібно близько 400 тисяч військовослужбовців. Щоб мати таку кількість ударного угруповання, яке може бути, його потрібно зняти з центрального військового округу та західного військового округу. Це означає, оголити тили для Китаю, для інших держав. Тобто перекинути всю бойову потужність сюди. Це включно з авіацією, з танками, з артилерією, з усім. Поки такого немає", - зазначив Мусієнко.

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Однак за словами експерта, сценарій з дислокацією збройних сил РФ може бути більш вірогідним для створення ескалації на Донбасі.

"Якщо ми говоримо про те, щоб провести ескалацію, наприклад, на Донбасі, до цього додати 1-2 напрямки зони нестабільності, гарячих для нас, під це розіграти сценарій внутрішньої дестабілізації якоїсь, щодо зміщення, наприклад, влади, то теоретично такий сценарій виглядає більш ймовірним, ніж повномасштабне вторгнення. Поки такого угруповання військ, про яке можна сказати, що воно повноцінно окупує, немає", - сказав він.

Зазначимо, що німецький таблоїд Bild опублікував карту-схему передбачуваного вторгнення РФ в Україну. Схема була побудована на висновках джерел з НАТО та української розвідки. Bild пише, що вторгнення може бути заплановано на січень-лютий 2022 року. Видання зазначає, що атака може початися одночасно з Криму та з окупованої частини східної України.

Ще один сценарій містив у собі напад з трьох напрямків. Спочатку з південного напрямку, потім з північного сходу України, а потім з півночі.

Своєю чергою Washington Post пише, що згідно з даними розвідки США, Кремль планує наступ на кілька фронтів вже на початку наступного року за участю до 175 000 військовослужбовців. Така інформація була заснована на розвіддокументі, отриманому Washington Post.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков 3 грудня у Верховній Раді заявив, що ймовірність масштабної військової ескалації з боку Росії існує.

"Розвідка аналізує всі сценарії, включно з найгіршими. Вона зазначає, що ймовірність масштабної ескалації з боку Росії існує. Найімовірнішим періодом для ескалації може бути кінець січня", - заявив міністр.

При цьому Резніков уточнив, що ескалація – це можливий сценарій, але не обов'язковий.

Екснародний депутат Олег Тягнибок в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Володимир Путін стягує війська до українських кордонів, щоб налякати Захід і змусити до переговорів США і Євросоюз.

"Україна Путіна і Москву цікавить на другому плані. Все це стягування військ, брязкання зброєю - намагання показати свою силу, потугу. Ми це бачили ще пів року тому - у березні-квітні. Це не заради того, щоб залякати Україну в даній ситуації. В цій ситуації це так зване примушування до миру Байдена і європейських країн - за допомогою нас. Ми між молотом і ковадлом опиняємось. Путіну треба, щоб його просили", - пояснив політик.