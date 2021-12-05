17:52, Сьогодні

Лікарка назвала терміни початку епідемії грипу та ГРВІ За словами Людмили Мухарської, високої захворюваності не буде

Коли цього року стартує епідемія грипу, розповіла у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська.

"Торік грипу майже не було, й інші респіраторні захворювання були на задньому плані. У принципі цього року експерти кажуть, що грип ще попереду, епідемія буде десь у кінці грудня-у середині січня — коли люди спочатку роз'їдуться, школярі підуть на канікули, а потім знову з'їдуться, привезуть з різних місць віруси, почнуть активно спілкуватися, і почне зростати захворюваність", — сказала вона.

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Лікар зазначила, що епідемія не має бути дуже серйозною.

"Я не думаю, що будуть захмарні цифри захворюваності на грип та інші респіраторні захворювання, тому що ковід все-таки поки що превалює", — сказала вона.

Раніше Мухарська розповіла, що сьогодні відомо про штам коронавірусу "Омікрон".

"Ми знаємо, що перші люди, які захворіли, це були студенти, тобто молоді люди. Вони нормально перенесли. Чи були вони щеплені — я вам не можу сказати, але вони нормально перенесли. І справді, поки що немає інформації про якісь важкі смертельні випадки, але те, що 40 країн уже залучені (в епідемію "Омікрон" – ред.), говорить про те, що вірус поширюється досить швидко", - сказала вона.