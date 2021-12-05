17:16, Сьогодні

Приводу боятися немає: епідеміолог повідомила, що сьогодні відомо про штам "Омікрон" Коронавірус може сам себе знищити, але про це говорити поки рано, повідомила епідеміолог

Наскільки ускладнить епідемічну ситуацію в Україні поява нового штаму коронавірусу SARS-CoV-2 "Омікрон", розповіла в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" епідеміолог Людмила Мухарська.

Експерт зазначила, що приводу для страху немає, але і заходи профілактики поширення ковіду ніхто не скасовував..

"Боятися не потрібно, потрібно просто мати актуальну інформацію. Але, на жаль, ми мало знаємо про цей новий варіант (штам – ред.). Тиждень вже минув, як ми почули взагалі про нього. Тобто можливо, через два тижні ми будемо мати більше інформації, яка нам дозволить сказати - потрібно вводити якісь нові заходи, чи потрібно просто виконувати ті заходи захисту, які ми вже знаємо і виконуємо. Тому поки такої інформації, яка б говорила про те, що нас чекає щось таке, чого треба боятися, немає", - сказала Мухарська.

Читайте також: Зарано радіти: лікарка про ситуацію з епідемією коронавірусу в Україні

Вона повідомила, що перші пацієнти з "Омікроном" - молодь. Вони перенесли відносно легко такий тип COVID-19. Але "Омікрон", за її словами, має тенденцію швидкого поширення, і це треба враховувати.

"Ми знаємо, що перші люди, які захворіли, це були студенти, тобто молоді люди. Вони нормально перенесли. Чи були вони щеплені - я вам не можу сказати, але вони нормально перенесли. І дійсно, поки немає інформації про якісь важкі смертельні випадки, але те, що 40 країн вже залучені (в епідемію "Омікрон" — ред.), говорить про те, що вірус поширюється досить швидко. Тому що - де Північна Африка, а де європейські країни. За тиждень він (штам - ред.) певною мірою поширився", — сказала експерт.

Вона підкреслила, що боятися сьогодні не варто, але потрібно пам'ятати, що в Україні також поширюється штам "Дельта", який дає важкі ускладнення.

"Боятися нічого, але виконуємо все, що потрібно виконувати, і в першу чергу треба вакцинуватися. Ми також повинні розуміти, що у нас зараз є штам "Дельта", якій викликає досить важкі форми цього захворювання", — сказала Мухарська.

Крім того, епідеміолог сказала, що є версія серед експертів, що вірус може "самознищитися".

"Деякі експерти кажуть, що вірус може піти на спад. Він не матиме ніші для поширення серед населення, особливо якщо населення захищене, і вірус піде на самознищення. Є інформація, наприклад, з Японії. У цій країні ще місяць тому ми чули жахливі цифри - по декілька десятків тисяч людей щодоби хворіло. На сьогодні там є інформація про те, що хворіють щодня приблизно по 100 осіб на добу. Але поки важко сказати, що ми перемогли (коронавірус - ред.), або людство перемогло цей вірус, тому що є його поширення. Також бачимо, наприклад, у тій же Німеччині захворюваність вже певною мірою пішла на зниження, а потім знову пішла в зростання", — сказала Мухарська.

Раніше повідомлялося, що Київ і ще сім регіонів" червоної "зони адаптивного карантину в Україні стали відповідати критеріям "жовтої" зони. Що чекає з нового тижня столицю, повідомив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

"Додаткових контролерів не буде, тому що заходи, введені в Києві, були досить ефективними. Ми бачимо майже 2 тижні стабілізацію ситуації та зниження за всіма епідемічними показниками в Києві. Щодо нових правил, які запроваджуються постановою Кабінету міністрів, - при переході з червоної зони у жовту акцентуватиметься питання про перевірку COVID-сертифікатів та інших документів, це обов'язок суб'єктів господарювання. При виявленні відсутності такого контролю складатиметься адміністративний протокол та стягуватиметься штраф у сумі 34 тисячі гривень. Щодня проводиться контроль понад 500 суб'єктів господарювання у різних сферах та складається за день від 30 до 50 протоколів. Це невисокий показник для Києва", — сказав він.

Зазначимо, що МОЗ опублікувало статистику щодо захворюваності на коронавірус SARS-CoV-2 в Україні. Так, згідно з повідомленням пресслужби, в Україні станом на 5 грудня 2021 року було виявлено захворювання COVID-19 у 6 622 пацієнтів. Зокрема, захворіли 690 дітей та 68 медпрацівників.