17:09, Сьогодні

Бустерна доза вакцини: лікарка розповіла, кому вона потрібна Людмила Мухарська пояснила, чи потрібно українцям робити бустерне щеплення від коронавірусу

В Україні час робити третю, бустерну дозу вакцини від коронавірусу — про це заявила в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" лікарка-епідеміологиня Людмила Мухарська. Так вона прокоментувала слова міністра охорони здоров'я про те, що Україна чекає на рішення ЄС про 9-місячний інтервал між вакцинаціями.

"Раніше Віктор Ляшко говорив, що з січня буде вакцинація бустерною дозою, у той час як 50% населення отримують першу дозу. Чому ми чекаємо - незрозуміло. Тому що мені здається, це рішення вже прийняте і деякі країни вже вакцинують бустерною дозою. Необхідність у цьому є. Є категорії людей, які вакцинувалися першою та другою дозою понад шість місяців тому, і їм уже можна вводити бустерну дозу. Також бустерна доза пропонується людям похилого віку, з хронічними захворюваннями, якщо вони раніше вакцинувалися двома дозами. Необхідність є, люди, яким її можна запропонувати, є", — сказала вона.

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Лікарка пояснила різницю між бустерною дозою та повторною вакцинацією.

"Бустерна доза — це допомога основній вакцинації. Якщо буде рішення робити нову вакцинацію, як щороку після грипу, то тоді щороку будемо вакцинуватися від коронавірусу", — сказала вона.

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Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що бустерну дозу вакцини українцям запропонують, як тільки ЄС ухвалить відповідне рішення. Він зазначив, що на цей час у Європі пропонують запроваджувати бустерну дозу через дев'ять місяців після вакцинації.

"Якщо приймуть пропозицію вчених (про 9-місячний інтервал між основною та бустерною вакцинацією — ред.), схвалять на рівні парламенту, то ми будемо готові повторити це все на території України. Ми й технічно готові, плюс наявність вакцин також говорить, що ми можемо будь-якої миті запустити бустерну дозу та розширити вікову категорію", — сказав він.