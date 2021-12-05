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Деякі регіони вийдуть із червоної зони карантину: що чекає Київ Олег Рубан розповів, які заходи безпеки вживаються у столиці

Київ та ще сім регіонів "червоної" зони адаптивного карантину в Україні стали відповідати критеріям "жовтої" зони. Які правила діятимуть у цій зоні, розповів у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" начальник ГУ Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан.

"Додаткових контролерів не буде, тому що заходи, введені в Києві, були досить ефективними. Ми бачимо майже 2 тижні стабілізацію ситуації та зниження за всіма епідемічними показниками в Києві. Щодо нових правил, які запроваджуються постановою Кабінету міністрів, - при переході з червоної зони у жовту акцентуватиметься питання про перевірку COVID-сертифікатів та інших документів, це обов'язок суб'єктів господарювання. При виявленні відсутності такого контролю складатиметься адміністративний протокол та стягуватиметься штраф у сумі 34 тисячі гривень. Щодня проводиться контроль понад 500 суб'єктів господарювання у різних сферах та складається за день від 30 до 50 протоколів. Це невисокий показник для Києва", — сказав він.

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За словами Рубана, найбільше порушують правила у великих ТРЦ, ресторанах, а також у приватних дошкільних закладах та школах. Він зазначив, що установи в Києві стали більш дисциплінованими та активніше дотримуються правил, ніж на початку пандемії.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я повідомило, що станом на 5 грудня ситуація повністю нормалізувалась і відповідає "жовтому" рівню епідемічної небезпеки в наступних "червоних" регіонах: Київ, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська та Херсонська області.

При цьому рішення про вихід регіону із "червоної зони" приймає Державна комісія з ТЕБ та НС.

Також відомо, що ситуація у Львівській та Луганській областях стабілізувалася давно, але вони самі просили залишити їх у "червоній зоні".