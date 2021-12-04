19:23, Сьогодні

Чи потрібне подвійне громадянство в Україні - думка експерта Дмитро Тужанський навів у приклад сусідів України

В Україні існує прогалина в законодавстві щодо подвійного громадянства, яким користуються Росія та інші країни, роздаючи свої паспорти українцям.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" розповів директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський, коментуючи низку законопроєктів президента Володимира Зеленського щодо подвійного громадянства.

Як зазначив експерт, зволікання України з легалізацією подвійного або множинного громадянства, особливо за останні 5-10 років, а також відсутність більш чіткого визначення щодо заборони другого-третього паспорту, створює прогалину, "і нею якраз Росія користується".

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Тужанський навів приклад, коли "мер одного з дуже важливих міст України, було чітко доведено конкретними фактами, має російське громадянство".

"Якщо подивитися законодавство тих країн, які за останні роки спростили процедуру отримання громадянства і мають свої нацменшини в Україні, то вони активно ці меншини паспортизують. Це угорська громада, румунська громада і Росія. Весь минулий рік і частину цього Росія агресивно паспортизує Донбас, про Крим взагалі мови не має", - заявив він.

На думку Тужанського, в питанні другого паспорту "з країнами ЄС і НАТО, і відповідно з Угорщиною і Румунією", немає ніяких проблем.

"Більше того - в інтересах України легалізувати, домовитись, укласти угоду з Угорщиною і Румунією про визнання паспортів, тому що це прибирає корупційну складову. Далі питання нацбезпеки, питання доступу до держтаємниці і питання лояльності. Другий момент - як ми діємо з країною-агресором, яка паспортизує окуповані території і цим паспортом робить гібридну війну проти України", - сказав експерт.

За його словами, один із ключових підходів запровадження подвійного або множинного громадянства з іншими країнами - встановити політичний, економічний та культурний зв'язок з діаспорою.

"Угорщина, Румунія лібералізували, дозволили множинне громадянство, подвійне громадянство. Вони це використовують як таку певну основу для залучення інвестицій етнічних угорців, які мешкають в Німеччині, Великобританії, Сполучених Штатах. Тому важливо, яку стратегію, а не просто рішення обере чинний президент і українська влада", - сказав Тужанський.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський подав на розгляд до Верховної Ради низку законопроєктів, спрямованих на протидію загрозам національній безпеці у сфері громадянства, повідомляє пресслужба глави держави.

Документами, зокрема, визначаються правові та організаційні засади функціонування системи декларування громадянами України наявності громадянства інших держав.

Також пропонується, щоб усі політики й чиновники, які заповнюють електронні декларації, обов’язково вказували наявність громадянства або підданства інших держав. За приховання таких фактів буде встановлено відповідальність, зокрема кримінальну.

Пропонується встановити обмеження для осіб з другим громадянством на зайняття посад суддів та митників.

"Таким чином ми врегулюємо питання, які стосуються подвійного громадянства. Цінність громадянства України має зростати: український паспорт повинен бути запорукою вільного й безпечного пересування по світу, а українець має почуватися захищеним у будь-якій країні й знати, що на сторожі його прав та інтересів стоїть його держава", – сказав Зеленський.