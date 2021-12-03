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Коронавірус в Україні: інфекціоністка розповіла, що робити взимку "Ризики є - особливо коли виникає щось нове"

Ризики зростання захворюваності на коронавірус в Україні на новорічні свята є. Про це заявила в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" доктор медичних наук, інфекціоністка Ольга Голубовська.

"Ризики є - особливо коли виникає щось нове... Є ризики швидкого розповсюдження, "вислизання" від імунітету, виникнення важчих форм. Це ризики. Чи виправдаються вони - покаже час", - сказала вона.

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"Що я можу порадити? Ті люди, які відносяться до груп ризику, тяжкого перебігу захворювання, - вони мають бути захищені. Тобто вони повинні бути вакциновані, якщо вони не перехворіли нещодавно. Але оскільки вакциновані люди є джерелами інфекції... Вже доведено, що вакцинація має насамперед найважливіше індивідуальне значення... Про це нещодавно була заява генерального директора ВООЗ", - сказала Голубовська.

Нагадаємо, понад 10 країн Європи зафіксували новий штам коронавірусу, якому дали назву "Омікрон" — за назвою літери грецького алфавіту. Багато країн запровадили обмеження на авіарейси з ПАР, де вперше виявили новий штам. Його вже виявили в низці країн Європи: Великій Британії, Бельгії, Італії, Німеччині, Нідерландах. Ізраїль став першою країною, яка закрила свої кордони для іноземних громадян через поширення цього штаму.

Новий варіант коронавірусу викликав глобальну тривогу, вчені намагаються з'ясувати, чи він стійкий до вакцин. Цей штам вважається потенційно небезпечнішим, ніж "Дельта".

Раніше імунолог Борис Донськой розповів, чи небезпечний новий штам коронавірусу. Також він розповів, як не допустити його розповсюдження в Україні.

"Звичайно, карантинні заходи. Причому не обов'язково з країн, де виявили вірус, бо зранку не виявили, а до обіду вже виявлять. Тільки почали його тестувати, у багатьох країнах немає тестів. Тому якщо в якійсь країні не було описано випадків вірусу, це не означає, що його там немає, і людина звідти може його завезти. Тож карантин, обмеження, приїжджаючих необхідно тестувати й однак садити на карантин — тільки так ми зможемо знизити ймовірність попадання цього вірусу", — сказав він.