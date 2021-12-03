21:04, Сьогодні

Чи потрібне українцям третє щеплення від коронавірусу - думка відомої лікарки Ольга Голубовська пояснила, кого треба першочергово захистити від COVID-19

Українцям недоцільно масово робити третє щеплення від коронавірусу доти, доки повністю не вакциновані так звані "групи ризику".

Про це заявила в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" доктор медичних наук, інфекціоністка Ольга Голубовська.

На запитання, чи потрібно українцям щепитись третьою дозою вакцини, Голубовська відповіла:

"Я думаю, що після того, як у нас будуть вакциновані основні групи ризику. Вони у нас ще недовакциновані, тому що пізно схаменулися. Вводити бустерну дозу не зовсім логічно, поки ці групи не захищені. Основну летальність, основну напругу системи охорони здоров'я створюють саме вони. Тому їх треба захистити насамперед".

Читайте також: "Загроза нацбезпеці": відома лікарка забила на сполох через ситуацію в медицині

Лікарка зазначила, що в Україні молодь вакцинована більше, ніж групи ризику, оскільки вона більше їздить.

"Я думаю, що багато разів змінюватимуться і міжнародні рекомендації. Але щодо бустерної дози - поки у нас не буде перевакцинованої групи ризику, навряд чи вводитиметься для всіх ця бустерна доза", - сказала вона.

Голубовська також закликала нещеплених українців скористатися спадом епідемії та обов'язково вакцинуватися від COVID-19.

Інфекціоністка також розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24", чому виникли антивакцинаторські настрої в Україні. За її словами, проти обов'язкової вакцинації виступали навіть деякі українські лікарі.

"Напевно, частково ця проблема виникла ще раніше, але про неї мало говорили. Вакцинація - це медична процедура, яка потребує певних умов проведення. Тому, так, є опір, зокрема і в медичному середовищі, коли це робиться неправильно", - каже вона.

Також інфекціоністка Ольга Голубовська пояснила, чим відрізняються штами коронавірусу "Дельта" та "Омікрон".