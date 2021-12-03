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Чому українці досі бояться вакцинуватись: інфекціоністка назвала причину "Напевно, частково ця проблема виникла ще раніше"

Багато речей щодо пандемії COVID-19 досі не вивчені детально, що дозволило виникнути антивакцинаторським настроям, зокрема й в Україні. Про це сказала в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" доктор медичних наук, інфекціоніст Ольга Голубовська.

За її словами, проти обов'язкової вакцинації виступали навіть деякі українські лікарі.

"Напевно, частково ця проблема виникла ще раніше, але про неї мало говорили. Вакцинація - це медична процедура, яка потребує певних умов проведення. Тому, так, є опір, зокрема і в медичному середовищі, коли це робиться неправильно", - каже вона.

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Голубовська вважає, що багато речей з пандемією досі вивчені лише частково, що дуже насторожує людей, які побоюються за своє життя.

"У будь-якій країні світу, якщо ви поїдете, там є сертифікат. А наші люди не мали такої можливості кілька місяців. Ось ці кроки підігрівають антивакцинаторські настрої – це неправильні, зокрема, рекомендації з наших інституцій, які за це відповідають", - сказала лікарка.

Нагадаємо, що 24 листопада в Києві активісти антивакцинаторського мітингу зібралися під будівлею СБУ, щоб підтримати одного зі своїх лідерів, якого затримали правоохоронці. Під час акції протесту люди намагалися перешкодити знімальній групі телеканалу "Україна 24", журналісти якої записували сюжет у медичних масках.

"Нам заважали записувати сюжет (учасники мітингу, – ред.), оскільки ми працюємо в масках, бо більшість тут була без масок. У масках перебувають тільки журналісти, Нацгвардія, поліція, а також представники Служби безпеки України, які пильнують за порядком", - повідомила кореспондентка.

Зазначимо, що президент Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто зробить два щеплення від COVID-19, отримає від держави тисячу гривень.

"Кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати 1000 грн. Швидко та зручно, тобто через додаток "Дія". За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр, або купити квитки для мандрівок всередині країни", - повідомив очільник держави у відеозверненні до українців.

Програма розпочнеться 19 грудня. До кінця року на неї буде виділено близько 3 млрд гривень. Стільки ж – на початку 2022 року.