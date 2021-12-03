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"Загроза нацбезпеці": відома лікарка забила на сполох через ситуацію в медицині Ольга Голубовська нагадала про зарплати українських лікарів

В Україні нестача медичних працівників стає проблемою національної безпеки, через низькі зарплати лікарі їдуть працювати за кордон.

Про це заявила в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" доктор медичних наук, інфекціоністка Ольга Голубовська.

"На жаль, ми залишилися, напевно, однією з небагатьох країн у світі, де медпрацівники отримують зарплати нижче за прожитковий мінімум, нижче за мінімальну зарплату - це точно. Наші лікарі їдуть до африканських країн працювати, до країн Азії їдуть працювати. Це жахливо. Вперше за багато років у нас лікарська спеціальність не увійшла до десятки престижних. У нас недобори до багатьох медичних вузів, це позначиться на людях через певний час, на якості надання медичної допомоги, тому що молодь їде. Це треба зупиняти, це національна безпека країни", - наголосила Голубовська.

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Інфекціоністка висловила надію, що влада "все-таки якось знайде ресурс", щоб виправити ситуацію.

"Поки шукатимуть цей ресурс, я хочу звернутися до людей, які ухвалюватимуть рішення. Я чудово розумію, що ми повинні рахувати гроші... Але знаєте як, я боюся, вони шукатимуть ресурс? Вони будуть шляхом скорочення лікувальних закладів... Наприклад, наші інфекційні стаціонари у міжепідемічний сезон не повністю заповнені пацієнтами", - заявила вона.

Лікарка також зазначила, що скорочення ліжок у лікарнях – "це скорочення фахівців, а вони й так їдуть".

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Нагадаємо, в проєкті державного бюджету на 2022 рік було передбачене підвищення мінімальних зарплат медикам - 20 тис. грн для лікарів та 13,5 тис. грн для середніх медичних працівників.

Для забезпечення зазначених рівнів зарплати програма медичних гарантій збільшена на 33,8 млрд грн у порівнянні з 2021 роком.

Як зазначив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, "підвищення заробітної плати - це крок до якісних медичних послуг, адже коли лікарі і медсестри відчувають підтримку держави, то почувають себе захищеними, мотивованими і щасливими".