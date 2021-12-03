18:29, Сьогодні

Війська біля кордону: експерт пояснив, чому Путін не ризикне атакувати Україну "Сьогодні ми маємо сказати досить чітку позицію"

Росія не вторгатиметься в Україну через брак військової сили. Про це сказав в ефірі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" експерт з військової контррозвідки Михайло Притула.

На думку експерта, РФ не ризикне атакувати Україну також через військову допомогу, яку нашій країні надають США. У Кремлі розуміють, що у разі атаки Сполучені Штати негайно відреагують на це новими поставками військової техніки.

"Ці постачання зброї сьогодні створюють невелику критичну перевагу України над Росією. Тобто, якщо підуть танки – ми отримаємо "Джавеліни", системи протиповітряної оборони і цей наступ захлинеться навіть не розпочавшись. Таким чином Україна отримає невелику перевагу в тому плані, що російське настання не відбудеться взагалі", - каже він.

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Притула вважає, що зараз між РФ та Сполученими Штатами тривають геополітичні торги, а Україна виступає в ролі розмінної карти. І тому нам потрібно чітко оголосити про свої позиції у цій грі.

"Ми маємо згадати про 2009-2010 роки, коли після різкого падіння цін на нафту в Росію приїхала Хілларі Клінтон, після чого ціна на нафту пішла в гору. Відбулися 10 візитів чиновників США до Москви і були підписані певні угоди. Україна теж мала своє місце серед цих угод. І сьогодні ми маємо сказати досить чітку позицію, що хочемо розвиватися, бути цивілізованою країною, боротися за свою землю, за свою цивілізацію, за свій народ. Ось ці речі ми маємо артикулювати досить чітко у всіх ЗМІ".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді 1 грудня, заявив, що готовий до прямих переговорів з керівництвом Російської Федерації для встановлення миру та повернення тимчасово окупованих українських територій.

"Ми повинні сказати правду, що не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні це визнали вже всі зовнішні партнери. А деякі внутрішні цього не визнають. Ми повинні говорити, знаючи, що в нас сильна, потужна армія. І не боятися зараз говорити одне одному правду, якщо хочемо повернути Донбас. А якщо хочемо просто про це говорити, то давайте нічого не робити", – заявив президент.

Ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що Росія нагнітає ситуацію на українському кордоні, щоб натиснути на найвище керівництво України.

"Робоча гіпотеза свідчить про те, що за допомогою таких постійних публікацій є спроба чинити психологічний тиск на українське керівництво для того, щоб змусити його піти на російські умови про прийняття Україною Мінських угод в інтерпретації Путіна, про прийняття політичної автономії ОРДЛО. І до великої угоди, судячи з того, що президент України сказав, що готовий до прямих переговорів з Росією - схоже на це і йдеться. Можливо, про це збираються говорити і Байден з Путіним".