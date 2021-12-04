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В Україні похолодало ще більше: стало відомо, де 4 і 5 грудня можливий сніг Метеорологи прогнозують похолодання до денних морозів, Докладний прогноз погоди на поточний уїк-енд

Поточний вікенд в Україні буде холодним. Дощ і сніг найбільш вірогідні 4 грудня в південному регіоні, крім Одещини, та в східних областях країни.

Про це повідомила метеоролог Наталка Діденко у Facebook.

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За прогнозом метеоролога, опади очікуються майже на всій території України вже 5 грудня.

У Києві 4 грудня буде сухо. Температура повітря близько 0 градусів.

По Україні температурні показники повітря 4 грудня вдень +2 градуси. Тепліше буде на сході та півдні країни - від 3 до 7 градусів вище нуля.

У Криму цього дня повітря вдень прогріється до "весняних" 14 градусів тепла.

5 грудня на заході та на півночі країни денна температура коливатиметься від 1 градуса морозу до 1 градуса тепла.

У центральній частині України та на сході повітря прогріється до 2-3 градусів вище нуля. У Запорізькій області та Миколаєві вдень у неділю стовпчики термометрів піднімуться до 5 градусів тепла. У Херсонській області від 4 до 6 градусів вище нуля. В Одеській області до +7+9, а в Криму – до +6+8 градусів.

Варто зазначити, що в ніч на 5 грудня в Україні очікується мороз до 4 градусів. У Черкаській області температура вночі може впасти до 6 градусів морозу. На півдні України до 3 градусів нижче нуля.

Раніше в Україні через шквальний вітер і сніг без світла залишились сотні населених пунктів у восьми областях.

Негода, зокрема, дісталася тимчасово окупованого Криму. У Ялті через буревій постраждали четверо людей - на трьох впали дерева, одного чоловіка травмувала зірвана з даху антена. Ще троє постраждалих у Сімферополі й Алушті.

Через пошкоджені електродроти без світла залишилися понад 50 тисяч місцевих мешканців. Негода заблокувала і Керченську протоку.