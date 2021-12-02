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Напад Росії на Україну: Бутусов оцінив ймовірність Юрій Бутусов розповів, чого чекати українцям від Кремля

Імовірність повномасштабного військового наступу Росії в Україну оцінив у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" журналіст Юрій Бутусов.

"Я не хотів би, щоб ми лякали українців величезними цифрами. Я вважаю, що розрахунки мають бути пов'язані з конкретними розрахунками бойових дій. На мій погляд, зараз такий сценарій, коли вся Росія підніметься і вони всі кинуть проти нас, і будуть бити по містах, по всьому, малоймовірний. Але військова складова — це лише одна зі складових цієї війни. Війна ведеться у політиці, економіці, інформаційній сфері, військовій сфері. Виходячи з оцінки політичної обстановки, я думаю, що для сценарію великих повномасштабних наступальних дій на всьому фронті зараз немає передумов", — сказав він.

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При цьому Бутусов попередив, що можливе загострення бойових дій на Донеччині.

"Але існує дуже велика потреба в Росії завдати удару по Донбасу, і це дійсно несе велику небезпеку, і там будуть інші цифри жертв, інші сценарії. Питання не в цифрах, а в тому, що коли Росія піде в наступ, гинуть люди, у тому числі наші найкращі громадяни. І доведеться вставати в дію всім, у тому числі добровольцям. Звичайно, це для всього народу великий виклик, до якого ми маємо готуватися", — сказав він.

Раніше представник української делегації у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Сергій Гармаш розповів, яким чином США зможуть впливати на хід переговорів з Росією щодо Донбасу.

"Прямий канал у принципі вигідний сьогодні й Росії, яка зацікавлена ​​в прямому діалозі за всіма форматами зі США, і Сполученим Штатам, які хочуть впливати на цей процес. Я думаю, і Україні це вигідно, тому що підтримка США досить вагома", — сказав він.

Також військовий експерт Олег Жданов назвав умову, за якої можливі прямі переговори з Росією. За його словами, для цього потрібне визнання Росії стороною конфлікту на Донбасі на офіційному рівні.