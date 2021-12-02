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Путін очікує держперевороту в Україні: російський політолог пояснив навіщо Станіслав Бєлковський пояснив позицію Кремля щодо України

У Кремлі очікують повстання в Україні — про це розповів на телеканалі "Україна 24" російський політтехнолог Станіслав Бєлковський.

"Стратегія Путіна полягає в тому, що він очікує на державний переворот або хоча б заколот. Тому що він вважає, що українські еліти консолідовані навколо ідеї усунення Володимира Зеленського від президентської посади. Проте він сам і Росія не будуть безпосередньо в це втручатися. Я вважаю, що революційне слово — це революційна справа. І якщо ідея усунення Володимира Зеленського від влади існує в елітах, то переворот дійсно існує, попри те, які кроки будуть робитися в цей бік з боку політичних чи неполітичних сил", — сказав він.

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Бєлковський відповів на запитання, чи розуміють у Росії безперспективність захоплення України.

"Росія зацікавлена ​​у будь-якій дестабілізації в Україні, у будь-якому сценарії, незалежно від того, хто виграє. Тому що головна мета Кремля — показати й довести, що українська державність фейкова, що вона не відбулася за 30 років української незалежності. Я вважаю, що Путін особисто і його найближче оточення розуміють, що це (захоплення України, - ред.) неможливо. Путін зацікавлений у створенні штучної напруги на кордоні з Україною, і зараз він займається створенням кризи. Після чого він вийде безпосередньо на Джозефа Байдена, Німеччину, Євросоюз, і все врегулює за прикладом Карибської кризи 1962 року", — сказав він.

Нагадаємо, 26 листопада президент Володимир Зеленський провів пресмарафон, на який запросили представників 30 ЗМІ, відібраних Офісом президента. Під час спілкування з журналістами президент заявив, що отримав інформацію про можливу підготовку державного перевороту в Україні, й що в це питання нібито може включитися бізнесмен Рінат Ахметов.

Своєю чергою Рінат Ахметов спростував заяви президента Володимира Зеленського.

"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про нібито втягування мене в якийсь держпереворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною – незалежна демократична та цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують.

Як громадянин України, найбільший інвестор, платник податків і роботодавець країни й далі захищатиму вільну Україну, вільну економіку, демократію та свободу слова. І зроблю все від себе залежне, аби авторитаризму та цензури в Україні не було", — заявив він.