17:22, Сьогодні

США приєднаються до переговорів щодо Донбасу: деталі від Гармаша Сергій Гармаш розповів, у якому форматі США зможуть впливати на переговори

США зможуть впливати на хід переговорів з Росією щодо Донбасу — про це розповів в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" представник української делегації у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу Сергій Гармаш.

"Сьогодні пан Лавров сказав, що планується створити прямий канал, як це було за колишньої адміністрації. Я думаю, це буде канал "Нуланд-Козак" за прикладом того, як був канал "Сурков-Волкер". І найімовірніше, таким шляхом Сполучені Штати допоміжно братимуть участь у переговорах України та Росії", — сказав він.

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Гармаш пояснив, чому США не можуть брати участь у Мінському чи Нормандському форматі.

"Не прямо в Мінському процесі. Там, на жаль, немає іншого місця для Сполучених Штатів, ніж модератора в одній із робочих підгруп від імені ОБСЄ, там в принципі може бути й американець. Але нам це нічого не дає, крім того, що США краще розумітимуть ситуацію і краще знатимуть, що відбувається насправді. Впливу на переговори це не дасть. У Нормандський формат їх не пустять, бо ані Франція, ані Німеччина, ані тим більше Росія не зацікавлені ​​в цьому. А ось прямий канал в принципі вигідний сьогодні й Росії, яка зацікавлена ​​у прямому діалозі за всіма форматами зі США, і Сполученим Штатам, які хочуть впливати на цей процес. Я думаю, і Україні це вигідно, тому що підтримка США досить вагома. Тут важливо, щоб ми могли чітко озвучувати США нашу позицію та пояснювати плюси й мінуси", — сказав він.

Гармаш зазначив, що успіху в переговорах він не очікує доти, доки Росія не визнає себе стороною конфлікту. Він наголосив, що позиції України та США у цьому питанні збігаються.

Раніше військовий експерт Олег Жданов назвав умову, за якої можливі прямі переговори з Росією. За його словами, для цього потрібне визнання Росії стороною конфлікту на Донбасі на офіційному рівні.

"Потрібно спочатку визнати РФ офіційно на міжнародному рівні стороною конфлікту. Тоді є сенс сідати за стіл переговорів. І вже не буде важливо — віч-на-віч чи у присутності третіх сторін, хоча 2-й варіант значно кращий", - сказав він.