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В Україні очікується штормовий вітер та опади: детальний прогноз погоди на 3 грудня Україна частково опинилася в "обіймах" атмосферного фронту, який приніс погіршення погодних умов

Штормовий вітер і сніг з дощем. Така коротка характеристика погоди в Україні у п'ятницю, 3 грудня, повідомляють синоптики.

За прогнозом метеоролога Наталії Діденко, сьогодні в Україну прийшов атмосферний фронт, який приніс з собою опади та сильний вітер. Проте не на всій території України помітно погіршиться погода.

Так, мокрий сніг з дощем очікується 3 грудня в Харківській області, а також на заході та півночі України. Частково фронт зачепить і центральні області.

Синоптик повідомила, що поривчастий вітер можливий на заході країни. У південному регіоні та на сході очікується штормовий вітер.

Також для цього дня характерні "температурні гойдалки". На заході країни температура +1 +4 градуси.

На Житомирщині, Київщині та в північних областях країни стовпчики термометра варіюватимуть від 2 до 5 градусів вище нуля.

На Чернігівщині та Сумщині буде +4 +7 градусів.

Діденко повідомила, що серед центральних областей країни найхолодніше сьогодні буде на Вінниччині. Тут температура повітря буде близько 4 градусів. В інших областях - від 7 до 12 градусів тепла.

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На сході сьогодні очікується +8 +13, а на півдні від 10 до 15 градусів вище нуля.

Також на півдні та сході країни можливі штормові пориви вітру 15-20 метрів за секунду.

У столиці температура повітря буде близько 4 градусів тепла. Очікується мокрий сніг з дощем.

За даними Діденко, у найближчі вихідні Україну огорне нова хвиля похолодання.

Раніше в Україні через шквальний вітер і сніг, без світла залишились сотні населених пунктів у восьми областях.

Негода, зокрема, дісталася тимчасово окупованого Криму. У Ялті через буревій постраждали четверо людей - на трьох впали дерева, одного чоловіка травмувала зірвана з даху антена. Ще троє постраждалих у Сімферополі й Алушті.

Через пошкоджені електродроти без світла залишилися понад 50 тисяч місцевих мешканців. Негода заблокувала і Керченську протоку.