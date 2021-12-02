11:14, Сьогодні

В Україні погіршиться погода: які регіони постраждають На Україну насувається новий потужний циклон

Другий день зими в Україні принесе нестійку погоду. Сніг сьогодні прогнозують на Заході країни: на Волині, Львівщині, Рівненщині та Закарпатті. Однак поки що без морозів.

Як повідомляється в ефірі програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24", в інших областях сонячно і навіть тепло - до +8 удень.

Знову погіршиться погода наступного тижня. Тоді наскочить циклон, який принесе потужні хуртовини і шквальний вітер по всій країні, кажуть синоптики.

Нагадаємо, синоптикиня Наталя Діденко спрогнозувала, що вже з 2 грудня в Україні трохи потеплішає. За її прогнозами, тепло триватиме недовго.

Раніше в Україні через шквальний вітер і сніг, без світла залишились сотні населених пунктів у восьми областях. Негода, зокрема, дісталася тимчасово окупованого Криму. У Ялті через буревій постраждали четверо людей - на трьох впали дерева, одного чоловіка травмувала зірвана з даху антена.

Ще троє постраждалих у Сімферополі й Алушті. Через пошкоджені електродроти без світла залишилися понад 50 тисяч місцевих мешканців. Негода напівдоби заблокувала і Керченську протоку, зараз можливості пройти чекають близько сотні суден.