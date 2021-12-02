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Найбільша загадка: що не так із "вторгненням" Росії "Можливо, про це збираються говорити і Байден з Путіним"

Кількість російських військ біля кордонів України поки що недостатня для атаки на діючу українську армії. Про це сказав в ефірі "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов.

Він зазначив, що наразі не зовсім зрозуміло, навіщо РФ концентрує масштабні військові сили біля кордонів української держави.

"Це одна з найбільших загадок останнього місяця. З 30 жовтня йде неймовірна кампанія. Величезні російські війська сконцентрувалися на українському кордоні і ось-ось готові перейти його. Деякі представники навіть малюють стрілочки, куди ці війська підуть не сьогодні так завтра. Ці заяви робили ЗМІ, а за ними вже стали робити державні діячі США та деяких європейських країн", - каже він.

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За його словами, зараз усі військові спеціалісти впевнені в тому, що Росія не планує нападати на Україну.

"Дані, які представлені Міноборони, показують, що кількість батальйонів тактичних груп на кордонах України сьогодні менша ніж 2 місяці тому і набагато менша ніж це було в березні-квітні 2020 року. Зараз велика кількість публікацій про те, що нинішні стан військ і погода не дозволяють цього зробити. Тому вкотре, коли з'являться кожна нова інформація, ми перевіряємо її. І з'ясовується, що це рух уздовж українського кордону, чи це рух одного батальйону з місця дислокації. Ті 92-94 тисячі військ, що перебувають у межах 250-270 км від українського кордону - не ті сили, за допомогою яких можна атакувати українську армію у розмірі 250 тисяч та півмільйона резервістів", - зазначив експерт.

Він також припустив, навіщо Росія нагнітає ситуацію:

"Робоча гіпотеза свідчить про те, що за допомогою таких постійних публікацій є спроба чинити психологічний тиск на українське керівництво для того, щоб змусити його піти на російські умови про прийняття Україною Мінських угод в інтерпретації Путіна, про прийняття політичної автономії ОРДЛО. І до великої угоди, судячи з того, що президент України сказав, що готовий до прямих переговорів з Росією - схоже на це і йдеться. Можливо, про це збираються говорити і Байден з Путіним".

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський, виступаючи у Верховній Раді 1 грудня, заявив, що готовий до прямих переговорів з керівництвом Російської Федерації для встановлення миру та повернення тимчасово окупованих українських територій.

"Ми повинні сказати правду, що не зможемо зупинити війну без прямих перемовин з Росією. І сьогодні це визнали вже всі зовнішні партнери. А деякі внутрішні цього не визнають. Ми повинні говорити, знаючи, що в нас сильна, потужна армія. І не боятися зараз говорити одне одному правду, якщо хочемо повернути Донбас. А якщо хочемо просто про це говорити, то давайте нічого не робити", – заявив президент.

Раніше експерт-міжнародник Руслан Осипенко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент Росії Володимир Путін "готується до останнього кидка на Україну".

"Для Путіна головне не економіка і не політика. Для нього важливіше, як він увійде в історію як керівник величезної імперії, чи зможе він об'єднати колишні території, землі, держави, які відкололися від імперії. Тому раціонально давати оцінку його поведінці не можна. Якщо проаналізувати його кроки й кроки держави Росія, які вона робить, вона фактично послідовно готується до останнього кидка на Україну", - наголосив експерт.