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У Києві на мітингу "подякували" Зеленському "Українська опозиція нарешті об'єдналася заради вас, Володимире Олександровичу"

На Майдані Незалежності в Києві в середу ввечері, 1 грудня, відбувається віче під назвою "Захисти Україну – зупини переворот". Акція носить мирний характер, якщо не буде провокацій з боку Банкової.

Про це сказав в ефірі "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" лідер громадського руху "Демократична сокира" Юрій Гудименко.

"Я наголошую, що акція мирна, ми хочемо відвідати всі державні установи. До ОП ми вже підійшли, привіт. Ми хочемо навідатись до Кабміну, ВР. Нас багато, ми реально різні: подивіться на прапори, плакати, такого не було дуже давно. І ми хочемо подякувати президенту Зеленському, що він об'єднав такі різні політичні сили сьогодні проти себе. Це чудово, я вам дуже вдячний. Українська опозиція нарешті об'єдналася заради вас, Володимире Олександровичу", - сказав він.

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Нагадаємо, що 1 грудня закінчився термін ультиматуму зі звільнення керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Ультиматум влада активісти оголосила під час акції на Банковій 21 листопада.

Президент Володимир Зеленський на пресконференції у п'ятницю, 26 листопада, заявив, що в Україні готується державний переворот. Зміна влади може відбутися 1 або 2 грудня. За його інформацією, у цей процес намагаються втягнути бізнесмена Ріната Ахметова. Також президент сказав, що для здійснення державного перевороту учасники процесу отримали 1 мільярд грн.

Сам Рінат Ахметов вже відреагував на заяви гаранта, назвавши їх "суцільною брехнею".

"Інформація, оприлюднена Володимиром Зеленським про те, що мене нібито втягують в якийсь державний переворот, є суцільною брехнею. Мене обурює поширення цієї брехні, незалежно від того, якими мотивами керується президент. Моя позиція була і буде однозначною – незалежна демократична й цілісна Україна з Кримом та моїм рідним Донбасом. Мої дії це підтверджують.

Як громадянин України, найбільший інвестор, платник податків і роботодавець країни й далі захищатиму вільну Україну, вільну економіку, демократію та свободу слова. І зроблю все від себе залежне, аби авторитаризму та цензури в Україні не було", — заявив він.