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Погода знову змінилася: з'ясувалося, які регіони 2 грудня будуть найтеплішими В Україну прийшло короткострокове потепління, стало відомо, де сьогодні буде "найспекотніше"

В Україні синоптики повідомляють про невелике підвищення температури повітря в четвер, 2 грудня.

Метеоролог Наталка Діденко у Facebook повідомила, що протягом дня повітря в Україні прогріється, буде від 4 до 9 градусів вище нуля. "Спекотно" буде на півдні країни. Тут термометри покажуть від 7 до 13 градусів тепла.

Найхолоднішими регіонами сьогодні будуть Сумщина, Харківщина та Полтавщина. Тут стовпчики термометрів коливатимуться від 2 до 5 градусів тепла.

Також сьогодні можливий поривчастий вітер до 15-20 метрів за секунду.

У Києві синоптик прогнозує опади. Будуть спостерігатись і пориви вітру. Вдень стовпчики термометрів покажуть близько 7 градусів вище нуля.

Діденко зазначила, що температура повітря надалі знову знижуватиметься. 6 і 7 грудня буде ускладнення погодних умов - очікується сильний вітер, а також сніг з дощем.

Нагадаємо, що на регіони України обрушився шквальний вітер і сніг, без світла залишилися сотні населених пунктів у восьми областях. Крім того, сильні снігопади зафіксовані у Львівській області: у Дрогобичі, Бориславі та Трускавці сніг вкрив дороги та узбіччя. У Львові - мокрий сніг з дощем.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань повідомляв, що ця зима буде морозною і супроводжуватиметься хуртовинами. За його словами, у першій декаді грудня можливі крижані дощі, а в другій – невеликий сніг. Наприкінці грудня почнеться справжня новорічна казка, яка триватиме до Водохреща. Потім народний синоптик прогнозує потепління.