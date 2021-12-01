18:01, Сьогодні

Президент УЄФА нагородив Ріната Ахметова: ексклюзив "Україна 24" Президент українського футбольного клубу вперше отримав подібну нагороду

Президенту футбольного клубу "Шахтар" Рінату Ахметову у штаб-квартирі УЄФА вручили нагороду за внесок у розвиток футболу. За час його президентства "гірники" 13 разів ставали чемпіонами країни, 11 разів вигравали національний Кубок. "Гірники" успішні не лише в національному чемпіонаті, а й на зовнішній арені - у 2009 році вони здобули Кубок УЄФА.

Як повідомляється в сюжеті програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24", спеціальну нагороду Ахметову вручив очільник УЄФА Александер Чеферін.

"Список завойованих донецьким "Шахтарем" трофеїв за час Вашого президентства вражає. Однак всі ці трофеї оповідають лише частину історії. Після більше ніж двох десятиліть регулярної участі в Лізі чемпіонів УЄФА, помаранчево-чорні кольори та впізнаваний стиль вашої команди тепер визнаний світовою футбольною спільнотою невіддільною частиною фольклору найбільшого футбольного турніру у світі. Усе це було б неможливим без вашої великої любові та мудрого керівництва", - заявив Чеферін.

Своєю чергою президент "Шахтаря" зазначив, що нагорода є заслугою всього футбольного клубу.

"Усі подарунки для наших уболівальників, для футбольного клубу "Шахтар", для всіх тих людей, з якими ми йдемо цією життєвою дорогою. Коли чимось нагороджують, це завжди дуже приємно. Будь-яка нагорода для мене – це не моя заслуга, це заслуга всього колективу футбольного клубу "Шахтар". Все, що адресовано мені, я адресую всій родині футбольного клубу "Шахтар", усім нашим вболівальникам", - сказав Ахметов.

фото - Facebook ФК "Шахтар"

На церемонії нагородження був і директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов.

"Дійсно, непересічна подія для українського футболу сьогодні у штаб-квартирі УЄФА, де президент УЄФА Александер Чеферін нагородив президента "Шахтаря" персональною особливою відзнакою за розвиток та лідерські позиції як у світовому, так і українському футболі. Це вперше, коли президент УЄФА нагороджує президента українського футбольного клубу. Було дуже цікаво за цим спостерігати. По-перше, це була офіційна зустріч, по-друге, це був ще й ланч, тобто сторони провели разом приблизно півтори години. Обговорювали футбол і якісь проблеми, розмовляли про розвиток, але все це було в дуже дружній теплій атмосфері. Це дійсно вражає. Після обіду Александер Чеферін показав Рінату Ахметову офіс УЄФА, де в тому числі серед інших футбольних трофеїв знаходиться на стіні футболка ФК "Шахтар" зразка 2009 року, в якій "Шахтар" вигравав у 2009 році Кубок УЄФА. Отже, дуже цікава атмосферна зустріч. Я думаю, це дуже гарний поштовх для українського футболу", - розповів Денисов.

фото - Facebook ФК "Шахтар"