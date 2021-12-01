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"Україна 24" — головний інформаційний канал осені 2021 Телеканал "Україна 24" став у листопаді найпопулярнішим серед українців

Українці обирають "Україну 24" як свого інформаційного лідера. Про це свідчать підсумки листопада, де загальнонаціональний канал впевнено утримує першість за основними аудиторіями 18+ вся Україна, 18+ міста 50 тис. +.

Цієї осені канал перевершив власний рекорд телеперегляду. Так у листопаді "Україна 24" здобув частку 2,52%, що на 68% більше ніж у найближчого конкурента серед новинних каналів (за 18+ вся Україна). 11 млн 315 тис. українців подивилися інформаційно-аналітичний канал у листопаді (охоплення за 4+).

Також високими у листопаді були показники усіх вечірніх ток-шоу, які посіли впевнене 6-те місце серед усіх телеканалів країни, і мають безумовне лідерство серед інформаційних.

Прихильність глядачів завоювала програма "Час Голованова". Наприклад, 23 листопада проєкт вперше перевершив власний осінній рекорд показників — частка 5,42%, рейтинг 1,89. Особливу увагу отримала зустріч Василя Голованова з Дмитром Гордоном, адже саме цей випуск програми був на 4-му місці серед усіх українських каналів, випередивши "1+1" та "Інтер" за телепереглядом (аудиторія 18+ вся Україна).

Наприкінці місяця, 30 листопада, програма "Час Голованова" вкотре зробила прорив й отримала рекордні показники за всю свою історію. Частка проєкту сягнула 5,69%, рейтинг — 2,08. Проєкт Василя Голованова посів 4 місце у слоті серед усіх українських телеканалів (аудиторія 18+ вся Україна).

"Народ проти" з Наташею Влащенко також залишається беззаперечним лідером інформаційного мовлення. Так, 4 листопада, глядачі "України 24" дивилися ексклюзивне інтерв'ю Арсена Авакова, де він відверто розповів про свою відставку. Програма здобула частку 4,29% (аудиторія 18+ вся Україна).

Також високу оцінку глядачів отримала "Україна сьогодні з Володимиром Полуєвим". Частка 3,51, рейтинг 1,26 (ефір за 23.11, аудиторія 18+ вся Україна).

Листопад став унікальним місяцем для багатьох програм, адже цієї осені проєкти перевершили власні рекорди. До прикладу, 26 листопада "Підсумки місяця з Євгеном Комаровським" отримали високу частку 3,35% та залишались лідером слоту серед новинних каналів.

В цей день "Велика п'ятниця" теж отримала найвищі показники за всю історію програми — частка 3,29%. Вже 29 листопада програма "Чергові по країні" знову побила власний рекорд, частка проєкту сягнула 3,21% (за 18+ вся Україна).

Наступного дня, 30 листопада, "Правда з Дмитром Співаком" теж перевершила рекорд показників за всю історію програми з часткою 3,99% (аудиторія 18+ вся Україна).

26 листопада канал "Україна 24" посів 2 місце під час трансляції пресконференції президента України та перегнав за переглядом "1+1", ICTV. Також в цей день програма "Свобода слова Савіка Шустера" посіла 4 місце у слоті серед усіх українських ТВ та стала найкращою програмою 2021 року серед інформаційних каналів. Частка програми сягнула 6,85% (аудиторія 18+ вся Україна).

Дякуємо за довіру!

Нагадаємо, у "Новинної Групи Україна" є декілька неймовірних рекордів — ведуча "Україна 24" піднялась в небо на одній з брендованих повітряних куль на День прапора, випуск новин "Сьогодні" у прямому ефірі телеканалу "Україна" вели одночасно 14 ведучих, журналісти новин "Сьогодні" одночасно встановили українські стяги у найвищих та найнижчих точках України.

Раніше команда вчергове встановила рекорд, ставши співорганізатором наймасовішого онлайн-уроку з профорієнтації "Обери професію своєї мрії", який подивились у прямому ефірі учні та викладачі понад 15 тисяч шкіл з усіх регіонів України.