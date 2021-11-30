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Наступ на Україну: названо три серйозні наслідки для Росії Андрій Іллєнко розповів, з чим зіткнеться Росія у разі посилення конфлікту з Україною

НАТО не може гарантувати безпеку України, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Цю заяву прокоментував у програмі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" екснардеп Андрій Іллєнко.

"Я не уявляю, як офіційна особа пан Столтенберг заявив би щось інше, ніж те, що заявив. Він би сказав, наприклад, що НАТО розцінюватиме напад на Україну як на країну НАТО? Україна не є членом НАТО, на жаль. І, відповідно, чекати від нього іншої заяви складно. Так, мені хотілося б, щоб він сказав, що хоча Україна не є членом НАТО, Альянс допомагатиме", — сказав він.

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За словами політика, якщо Росія нападе на Україну, для неї будуть наслідки.

"Росія може збільшити масштаб конфлікту, почати новий наступ, використовувати нові методи ведення війни. І якщо Росія це зробить, вона зіткнеться з величезними наслідками для себе, які включатимуть в першу чергу безпосередньо військовий компонент. Тому що хто б що не казав, українська армія, у порівнянні з 2014 роком, сильніша, і втрати Росії будуть дуже суттєвими. По-друге, українське суспільство ніколи не погодиться на окупацію і чинитиме опір — у різних формах, але цей опір буде. По-третє, буде реакція світу, і ця реакція буде значно сильнішою для Росії, ніж у 2014 році. Це будуть ті санкції, які можуть поставити російську економіку на межу повного краху, і вони це теж розуміють. З іншого боку, треба розуміти, що сьогоднішня Росія є абсолютно непередбачуваною, це країна, яка веде агресивну політику. За останні роки вона розв'язала війну не лише в Україні — це і Сирія, і Грузія тощо. Тому ми маємо бути готовими до найгіршого варіанту розвитку подій", — сказав він.

Раніше експерт-міжнародник Руслан Осипенко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент Росії Володимир Путін "готується до останнього кидка на Україну".

"Для Путіна головне не економіка і не політика. Для нього важливіше, як він увійде в історію як керівник величезної імперії, чи зможе він об'єднати колишні території, землі, держави, які відкололися від імперії. Тому раціонально давати оцінку його поведінці не можна. Якщо проаналізувати його кроки й кроки держави Росія, які вона робить, вона фактично послідовно готується до останнього кидка на Україну", - заявив експерт.