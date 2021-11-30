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Загроза нападу Росії: експерт назвав прогалину в обороні "Кількість техніки, навіть приблизно, вона дуже значна"

Найслабше місце в обороні України, якщо Росія все-таки ризикне розпочати зимову військову кампанію проти нашої країни, – морський напрямок, де практично немає українських збройних сил. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Андрій Риженко.

"Морський напрямок дуже слабкий в Україні, тому що на морі у нас сил фактично немає. Єдине, на що є надія, - морська піхота, війська берегової охорони, які були значно нарощені в останні роки. У нас сформована бригада морської піхоти, артилерія. Ці підрозділи здатні захистити узбережжя України у разі амфібійного нападу. Але росіяни готують і повітряно-десантні підрозділи, наприклад, минулого тижня почав функціонувати 56-й парашутно-десантний полк у Феодосії", - каже він.

Риженко також оцінив кількість збройних сил, яку концентрує Росія навколо кордонів з Україною:

"Кількість техніки, навіть приблизно, вона дуже значна. Зараз, за різними джерелами, кількість батальйонних тактичних груп навколо України становлять від 36 до 60. Їхня чисельність може бути дуже різна. Вони досить близько до кордонів України. Це означає, що навіть якщо вони розташовані на дистанції до 200 км, якщо сила перебуває у пунктах постійної дислокації у польових таборах - це одна доба для того, щоби досягти кордонів".

Крім цього, за словами експерта, РФ відновила діяльність 1-ї ударної армії, яку розформували після розпаду Радянського Союзу. До того ж у Воронежі всього тиждень тому запрацював штаб 20-ї армії збройних сил Росії. Ця армія тримає свої війська безпосередньо біля українських кордонів.

Втім, Риженко все-таки вважає, що наступ на Україну залежить лише від політичної ситуації всередині Росії.

"Усе залежить від того, яке завдання буде поставлено, якою буде політична ситуація у РФ. Але сила дуже і дуже серйозна", - сказав він.

Нагадаємо, 31 жовтня The Washington Post опублікував інформацію про те, що Росія накопичує війська біля кордонів України після завершення навчань "Захід-2021". Повідомлялося, що нібито після маневрів 41-а загальновійськова армія не повернулася на місце дислокації до Новосибірська, а об'єдналася з іншими військовими підрозділами на кордоні з Україною.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times заявив, що Росія зосередила понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів України й готується до нападу наприкінці січня або на початку лютого 2022 року.

За його словами, така атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, за якими підуть повітряно-десантні атаки на Сході країни, десантні атаки в Одесі та Маріуполі Донецької області, та менше вторгнення через сусідню Білорусь.

Раніше експерт-міжнародник Руслан Осипенко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що президент Росії Володимир Путін "готується до останнього кидка на Україну".