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В Україні вирує негода: жахливі наслідки стихії Циклон "Бенедикт" залишив без світла близько 200 сіл та міст

В Україні вирує шквальний вітер і сніг, без світла залишились сотні населених пунктів у восьми областях.

Як повідомляється в ефірі програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24", негода, зокрема, дісталася тимчасово окупованого Криму. У Ялті через буревій постраждали четверо людей - на трьох впали дерева, одного чоловіка травмувала зірвана з даху антена. Ще троє постраждалих у Сімферополі й Алушті. Через пошкоджені електродроти без світла понад 50 тисяч місцевих мешканців. Негода на пів доби заблокувала і Керченську протоку, зараз можливості пройти чекають близько сотні суден. Синоптики прогнозують, що 30 листопада погода не поліпшиться, а дощ може змінитися на сніг.

У вівторок штормове попередження оголошено по всій території України.

Зокрема, зима прийшла на захід країни. Першими удар прийняли гірські райони Карпат. На горі Піп Іван зараз -12 і потужна хуртовина.

Сильні снігопади зафіксовані на Львівщині: у Дрогобичі, Бориславі й Трускавці сніг укрив дороги та узбіччя. У Львові - мокрий сніг з дощем.

Циклон "Бенедикт" залишив без світла майже 200 сіл та міст у восьми областях. Температура різко знижується по всій Україні.

Потужний вітер несе то дощ, то сніг і трощить все на своєму шляху. У Сумах знесло зупинку громадського транспорту в годину пік, дивом обійшлося без постраждалих, а у Шостці вітер валив дерева.

Через бурю гілки падали на машини й у Харкові, а на одній із центральних вулиць вітер повалив світлофор. Попередньо - обійшлося без постраждалих. Аби не знесло поривами, у Харкові навіть приспустили синьо-жовтий стяг на найвищому в країні флагштоці.

Другий день поспіль негода в Одесі - там сильні пориви вітру, подекуди 15-20 метрів за секунду, й дощі з грозами. В Центральній Україні та Києві морози й снігопади очікуються вже цієї ночі.

Нагадаємо, синоптикиня Наталя Діденко спрогнозувала, що вже з 2 грудня в Україні трохи потеплішає. За її прогнозами, тепло триватиме недовго.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань повідомляв, що ця зима буде морозною і супроводжуватиметься хуртовинами. За його словами, у першій декаді грудня можливі крижані дощі, а в другій – невеликий сніг. Наприкінці грудня почнеться справжня новорічна казка, яка триватиме до Водохреща. Потім народний синоптик прогнозує потепління.