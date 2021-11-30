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Головред Новинної групи "Україна" Юрій Сугак отримав престижну премію Юрій Сугак став найкращим головним редактором інформаційного мовлення

Головний редактор Новинної групи "Україна" Юрій Сугак переміг у номінації "Кращий головний редактор інформаційного телемовлення" — про це повідомляється в програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Церемонія нагородження всеукраїнської бізнес-премії CABINET BOSS TOP-50 відбулася у Києві. Премія відзначає компанії та людей, завдяки яким створено провідні бренди та проєкти, що завоювали лідерські позиції на українському ринку та сприяють розвитку нашої країни.

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"Це нагорода всієї команди, яка зробила приголомшливий результат, команди, яка вивела "Україна 24" на лідерські позиції, на перше місце серед усіх каналів новин, ще й з великим відривом. Це команда, яка наблизилася впритул до ТОП-6 національних каналів. Команда, яка зробила продукт, що із задоволенням дивляться і в Україні — у нас дуже великі охоплення, — і в Європі, у нас уже 30 млн аудиторія, на Близькому Сході, в США та Канаді. Це показник", — сказав Юрій Сугак.

Раніше повідомлялося, що канал "Україна 24" запустив міжнародну студію у Європарламенті. Першою резонансною темою у полі зору журналістів стала проблема нестачі газу та його ціни для європейських споживачів.