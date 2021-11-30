Головред Новинної групи "Україна" Юрій Сугак отримав престижну премію

Юрій Сугак став найкращим головним редактором інформаційного мовлення

Головред Новинної групи "Україна" Юрій Сугак отримав престижну премію

Головний редактор Новинної групи "Україна" Юрій Сугак переміг у номінації "Кращий головний редактор інформаційного телемовлення" — про це повідомляється в програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Церемонія нагородження всеукраїнської бізнес-премії CABINET BOSS TOP-50 відбулася у Києві. Премія відзначає компанії та людей, завдяки яким створено провідні бренди та проєкти, що завоювали лідерські позиції на українському ринку та сприяють розвитку нашої країни.

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"Це нагорода всієї команди, яка зробила приголомшливий результат, команди, яка вивела "Україна 24" на лідерські позиції, на перше місце серед усіх каналів новин, ще й з великим відривом. Це команда, яка наблизилася впритул до ТОП-6 національних каналів. Команда, яка зробила продукт, що із задоволенням дивляться і в Україні — у нас дуже великі охоплення, — і в Європі, у нас уже 30 млн аудиторія, на Близькому Сході, в США та Канаді. Це показник", — сказав Юрій Сугак.

Раніше повідомлялося, що канал "Україна 24" запустив міжнародну студію у Європарламенті. Першою резонансною темою у полі зору журналістів стала проблема нестачі газу та його ціни для європейських споживачів.

Джерело Україна 24 Теги Україна 24