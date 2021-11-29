20:29, Вчора

ДБР потрібен був привід: Бутусов про розслідування його стрільби з гаубиці Бутусов пояснив, для чого в ДБР взялися за розслідування відео, яке він опублікував у соцмережі

У Державного бюро розслідувань (ДБР) немає підстав порушувати справу по відео, яке потрапило в Facebook c "обстрілом Донбасу". Про це повідомив у програмі "Чергові по країні" на телеканалі "Україна 24" журналіст Юрій Бутусов.

"У моєму пості все детально викладено, там все написано, ніяких підстав для порушення справи таким чином, як це було зроблено через Facebook, взагалі немає. Якщо ви подивитеся сайт ДБР, то ви зрозумієте, що це просто політична заява. Вони знайшли перший привід, який тільки побачили. На сайті ДБР багато повідомлень про різні злочини, і в жодному повідомленні не згадується ім'я та прізвище людини. А тут повідомлення написано для того, щоб просто згадати мене", — сказав Бутусов.

Він також підкреслив, що ДБР шукає привід почати за ним стеження.

"Кримінальна справа до цього відео ніякого відношення не має, і воно було створено не для того, щоб з'ясувати деталі, а просто, щоб був привід, щоб моє ім'я було озвучено ДБР, і отримати можливість відкрити проти мене негласні слідчі розшукові дії, встановити "прослушку", "наружку". Для цього використовували останній пост, який був у Facebook, ось і все", - сказав журналіст.

Як відомо, 27 листопада Юрій Бутусов опублікував пост у Facebook, де він нібито стріляє по російським окупантам.

Вже наступного дня пресслужба ДБР написала, що предметом розслідування є з'ясування обставин, хто і за яких обставин допустив цивільну особу до зброї.

29 листопада позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович опублікував у соцмережі повідомлення, в якому заявив, що Бутусову тепер потрібна охорона. Концепція повідомлення Арестовича полягала в тому, що на Бутусова можуть вчинити напад з метою посилення негативу суспільства до Офісу президента.

Юрій Бутусов вже після публікації цієї посади звинуватив Олексія Арестовича в погрозах йому.

"По-перше, я зараз після посту пана Арестовича побачив для себе загрозу і небезпеку. Погрозу вбивства я сприйняв серйозно, оскільки цьому передувала ганебна поведінка президента Зеленського у спілкуванні зі мною на пресконференції, і передувала кримінальна справа, яку відкрило Державне бюро розслідувань з надуманого приводу. Зараз вже наступний крок тиску - це погрози Арестовича", - наголосив журналіст.

Нагадаємо, 26 листопада відбулася велика пресконференція президента Володимира Зеленського. Під час спілкування з другою ротацією журналістів у Зеленського і Бутусова стався емоційний діалог.