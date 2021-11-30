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Україну накрило похолодання: стало відомо, де 30 листопада буде найтепліше Синоптики прогнозують мороз вдень і поривчастий західний вітер

В Україні листопад фінішує морозами. Максимальна температура в країні "дотягне" вдень 30 листопада до + 10 градусів на території українського Криму.

Про це повідомила у Facebook метеоролог Наталка Діденко. Так, у вівторок протягом дня температура повітря в Україні коливатиметься від 2 градусів морозу до 4 градусів тепла. Найтепліше буде на півдні країни. Тут повітря прогріється від 4 до 10 градусів (на материковій Україні буде не вище 9 градусів).

Крім того, істотних опадів не очікується. Можуть спостерігатися пориви західного вітру.

У Києві вдень температура повітря буде близько 3 градусів тепла. Опади також не очікуються.

Синоптик також повідомила, що вже з 2 грудня в Україні трохи потеплішає. За її прогнозами, потепління триватиме недовго.

Зазначимо, що у Всесвітній службі погоди в Україні на новорічні свята обіцяють невеликі морози – до -5 градусів. Щоправда, на сніг чекати не варто. Нині як професійні, так і народні синоптики не радять налаштовуватись на якусь конкретну погоду взимку, але спільна думка у них є. Грудень, як і наступні два місяці, не дивуватимуть морозами та завірюхами, і більше нагадуватимуть класичну європейську зиму.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань повідомляв, що ця зима буде морозною і супроводжуватиметься хуртовинами. За його словами, у першій декаді грудня можливі крижані дощі, а в другій – невеликий сніг. Наприкінці грудня почнеться справжня новорічна казка, яка триватиме до Водохреща. Потім народний синоптик прогнозує потепління.