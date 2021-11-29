13:09, Сьогодні

Де українці купують молоко та як часто його п'ють: опитування Соцопитування показало, скільки українців регулярно вживають молоко

Соціальне дослідження Gradus Research показало, як часто українці вживають молоко, де його купують і чи вважають корисним.

Жителі міст України з населенням понад 50 тисяч у віці 18-60 років вживають коров’яче молоко й у складі інших страв (62%), і як самостійний напій (48%).

Найбільше респондентів вживають молоко як самостійний напій декілька разів на тиждень (38%) та раз на тиждень (28%), а у складі інших страв – щодня (35%) та декілька разів на тиждень (42%).

Переважна більшість опитаних (80%) купує молоко у магазині, 32% - на базарі або в селі, 11% — на фермерському ринку.

65% респондентів вважають молоко корисним для всіх, 9% - не корисним і не шкідливим, 1% - шкідливим.

43% опитаних зазначають, що молоко смакує для них так само як і в дитинстві, 38% - що його смак став гіршим, 3% - що його смак став кращим.

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Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети у мобільному додатку Gradus. Онлайн-панель Gradus показує структуру населення міст з кількістю жителів понад 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, величиною населеного пункту та регіоном. Період проведення опитування: 24 листопада 2021 року. Розмір вибірки 1255 респондентів.

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