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Імовірність війни з Росією висока: експерт назвав терміни Павло Фельгенгауер розповів, коли Росія може наважитися напасти на Україну

Імовірність зимової військової кампанії Росії проти України є - про це заявив у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24" російський військовий експерт Павло Фельгенгауер.

"Ескалація можлива, хороша новина, що її не буде цього року. Але це була хороша новина у вересні, коли стало зрозуміло, що цього року війни не буде. А що буде в середині січня, незрозуміло, там ймовірність зимової кампанії є, і вона досить висока, хоч і не 100%. Треба розуміти, що зараз немає перспектив політичного вирішення питання. Імовірність війни наростатиме", — сказав він.

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За словами експерта, найбільша небезпека загрожує Україні з середини січня.

"Зимова кампанія, коли замерзне грязь і можна буде обходити з флангів українські збройні сили, — це десь друга половина січня, початок лютого. Це як у 2015 році, коли у другій половині січня розпочався спочатку Донецький аеропорт, потім Дебальцеве, та у лютому закінчилося. Якщо навіть нічого не станеться цього зимового періоду, почнеться літній період. З кожним місяцем ймовірність конфлікту наростає, це просто факт", — сказав він.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times заявив, що Росія зосередила понад 92 тисячі військовослужбовців біля кордонів України й готується до нападу наприкінці січня або на початку лютого 2022 року.

За його словами, така атака, ймовірно, включатиме авіаудари, артилерійські та бронетанкові атаки, за якими підуть повітряно-десантні атаки на Сході країни, десантні атаки в Одесі та Маріуполі Донецької області та менше вторгнення через сусідню Білорусь.

Раніше політичний та економічний експерт Валерій Клочок розповів, як президент РФ Володимир Путін намагається інтегрувати окуповані райони Донбасу в російську економіку.

"Путін переслідує принцип експансії військової, торговельної, економічної. Він чудово розуміє, що це дуже серйозна сировинна база для збільшення внутрішньо валового продукту Росії. Для нього, крім оптимізації витрат, які він витрачає на утримання цих територій, дуже важливо провокувати економічне зростання", - вважає він.