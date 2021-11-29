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"Домашній садизм": Комаровський обурився лікуванням українців від хибних діагнозів Відомий лікар розповів, як українцям приписують неіснуючі хвороби

Українські лікарі часто ставлять невірні діагнози пацієнтам і неправильно лікують людей. Про це сказав в ефірі програми "Хард із Влащенко" на телеканалі "Україна 24" відомий лікар Євген Комаровський.

Так, фахівець перерахував лише кілька діагнозів, які зустрічаються у медичних картках українців після вердикту лікарів:

"Вегетосудинна дистонія, діатез, дисбактеріоз, внутрішньочерепний тиск, дискінезія жовчних шляхів. У кожного таке було, тільки всім це лікували крапельницями, укольчиками", - каже він.

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Комаровський зазначає, що український лікар вважається фаховим тоді, коли робить боляче своєму пацієнтові:

"У нас же класична тактика - коли в тебе болить, наприклад, голова, приїжджає швидка допомога, вкололи тобі в дупу "Магнезією". І дупа потім так болить, що ти вже про свою голову забуваєш. Все, це називається лікуванням. При чому, чим сильніше болить дупа, тим більш фаховий лікар. А якщо тебе вкололи, а попа після цього не болить - це що за лікування таке? Кажуть, дивіться ось, мені крапельницю ставили і вся рука набрякла, ось це мене полікували. Ви ж такого хочете".

Лікування в домашніх умовах, яке досі практикують багато громадян нашої країни, Комаровський назвав "домашнім садизмом".

"Картоплею там подихати. XXI століття на дворі, а вони всі над картоплею дихають. Колись це закінчиться? Ви прийшли з дитиною в дитячий садок і там дихати нічим. Когось це цікавить? Зате кварцову лампу купили", - сказав лікар.

Раніше Євген Комаровський в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів про новий штам коронавірусу та в чому його небезпечні особливості:

"Чому це так важливо? Як це не парадоксально, вірус в основному вбиває людей з хорошим імунітетом. Тому що процес стає аутоімунним, і людина гине від цього самого цитокінового шторму. Люди з імунодефіцитами хворіють, але не важко, але не можуть позбутися вірусу місяцями. Південна Африка — один з найбільш ВІЛ-небезпечних регіонів, там величезна кількість інфікованих. Коли з'явилася "Дельта", ми бачили її попередників. А тут ми маємо "Дельту" і маємо варіант, для якого відбулося 32 мутації, а ми проміжних не бачили, тобто він десь довго визрівав, визрівав і прийшов... І виявляється, у нього є мутації в різних зонах.

Зараз немає відповіді на запитання — чи це взагалі небезпечніше чи ні? Теоретично це дуже повинно людству не пощастити, щоб одночасно виник вірус, який і розмножуватиметься краще за "Дельту", і важче переноситися. Зараз у хворих головний симптом – загальна слабкість. Як у нас вся країна — "все набридло". Зараз протягом двох тижнів будуть відповіді на більшість питань, бо багато вчених його вивчатимуть. Думаю, днів за 10 ми відповімо на всі питання", — сказав він.