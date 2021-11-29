00:04, Сьогодні

Новий штам коронавірусу: Комаровський пояснив, звідки він узявся Відомий лікар розповів, що допомогло вірусу мутувати

Звідки взявся новий штам коронавірусу "омікрон", розповів у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" відомий лікар Євген Комаровський.

"Справді, є новий штам, він з'явився в Південній Африці. Механізм появи цього штаму на сьогодні здається імовірно очевидним. Я вже багато разів розповідав, що ми всі повинні розуміти, в чому полягає механізм мутації, як вона відбувається. Якщо у людини в організмі немає взагалі ніяких антитіл, не треба вірусу мутувати, він просто викликає хворобу.Якщо антитіл багато і вони нейтралізують, то вірус теж не може мутувати, він просто не може починати розмножуватися.Мутації відбуваються в організмі людей, у яких мала кількість антитіл і вони нечітко збігаються. Чому від початку почали дуже активно критикувати метод лікування донорською сироваткою? Тому що не вдається створити велику кількість антитіл. Ви людині начебто допомагаєте, але перетворюєте цю людину на лабораторію по мутації. Саме тому, не вакцинуючи дітей, важко зупинити мутації, тому що в дітей хвороба протікає легко, рівень антитіл невеликий, і при повторній зустрічі з вірусом зберігаються умови для мутації. Найідеальніший об'єкт для мутації — це люди зі слабкою імунною системою, наприклад, ВІЛ-інфіковані", — сказав він.

Читайте також: Комаровський перерахував головні проблеми української охорони здоров'я

Комаровський пояснив, чому такі важливі особливості нового штаму.

"Чому це так важливо? Як це не парадоксально, вірус в основному вбиває людей з хорошим імунітетом. Тому що процес стає аутоімунним, і людина гине від цього самого цитокінового шторму. Люди з імунодефіцитами хворіють, але не важко, але не можуть позбутися вірусу місяцями. Південна Африка — один з найбільш ВІЛ-небезпечних регіонів, там величезна кількість інфікованих. Коли з'явилася "дельта", ми бачили її попередників. А тут ми маємо "дельту" і маємо варіант, для якого відбулося 32 мутації, а ми проміжних не бачили, тобто він десь довго визрівав, визрівав і прийшов... І виявляється, у нього є мутації в різних зонах. Зараз немає відповіді на запитання — чи це взагалі небезпечніше чи ні? Теоретично це дуже повинно людству не пощастити, щоб одночасно виник вірус, який і розмножуватиметься краще за "дельту", і важче переноситися. Зараз у хворих головний симптом – загальна слабкість. Як у нас вся країна — "все набридло". Зараз протягом двох тижнів будуть відповіді на більшість питань, бо багато вчених його вивчатимуть. Думаю, днів за 10 ми відповімо на всі питання", — сказав він.

Раніше імунолог Борис Донський розповів, чи небезпечний новий штам коронавірусу. Також він розповів, як не допустити його розповсюдження в Україні.

"Звичайно, карантинні заходи. Причому не обов'язково з країн, де виявили вірус, бо зранку не виявили, а до обіду вже виявлять. Тільки почали його тестувати, у багатьох країнах немає тестів. Тому якщо в якійсь країні не було описано. випадків вірусу, це не означає, що його там немає, і людина звідти може його завезти. Тож карантин, обмеження, які приїжджають, необхідно тестувати й все одно садити на карантин — тільки так ми зможемо знизити ймовірність попадання цього вірусу", — сказав він.