Чи небезпечний новий штам коронавірусу: лікар відповів

Про новий штам коронавірусу "Омікрон" розповів у програмі "Сьогодні День. Вихідний" на телеканалі "Україна 24" імунолог Борис Донськой.

"Панікувати не варто, ставитися до нього обережно — так, варто. Чи витіснить він "Дельту", поки ми не можемо сказати, ще мало випадків проаналізовано. Поки видно, що він як мінімум не поступається "Дельті" в заразності та репродукції, тому те, що він витіснить "Дельту" — така ймовірність, на жаль, є", — сказав він.

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Лікар відповів, який перебіг у хвороби, викликаної штамом "Омікрон".

"Поки що рано говорити, тому що описано занадто мало клінічних випадків. Чи типові вони, чи не дуже, ми ще не знаємо. Занадто мало пацієнтів, у яких був підтверджений цей штам. Ми ще не знаємо, тому спекулювати, що він слабший або навпаки, сильніший, поки що не варто.

Звичайно, якщо ви хочете максимально заздалегідь уберегти людей від зараження, то чим більше буде вакциновано, тим краще можна запобігти удару. Ми ще не знаємо, наскільки швидко він розмножуватиметься, чи випередить він "Дельту", але потрібно готувати популяцію до вірусу. Крім того, звісно, карантинні заходи. Причому не обов'язково з країн, де виявили вірус, бо вранці не виявили, а до обіду вже виявлять. Тільки-но почали його тестувати, у багатьох країнах немає тестів. Тому якщо в якійсь країні не було описано випадків вірусу, це не означає, що його там немає, і людина звідти може завезти його. Тож карантин, обмеження, які приїжджають, необхідно тестувати й все одно садити на карантин — тільки так ми зможемо знизити ймовірність попадання цього вірусу (в Україну — ред.). Хоча, на жаль, не обманюватимемо себе, він однак потрапить", — сказав він.